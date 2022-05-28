Araban Firik ve Sarımsak Festivali başladı Başkan Fatma Şahin, Araban Firik ve Sarımsak Festivali’nde çiftçilerle hasat yaptı

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaymakamlık, belediye ve ziraat odası tarafından bu sene ilki düzenlenen Araban Firik ve Sarımsak Festivali başladı. Festivale katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çiftçilerle sarımsak hasadı yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda düzenlenen festivalin açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Sait Kirazoğlu, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, kent protokolü, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘Beyaz Altın’ olarak adlandırılan sarımsak hasadında kadın çiftçilerle sarımsak toplayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin daha sonra buğdayların firiğe dönüştürüldüğü ütme işlemi öncesi tarlada buğday saplarını yaktı. Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda düzenlenen Firik ve Sarımsak Festivali’nin açılış töreninde konuşan Başkan Şahin, Araban’ın toprağında şifa ve ekonomi olduğunu belirterek, “Araban şu anda sarımsağı ile Türkiye’nin en güçlü bölgelerinden biri. Daha fazla üretmek için daha fazla tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz. Beyaz altın sarımsak hasadımız hayırlı olsun” dedi.



“Festival, Araban’ın ekonomisine, istihdamına ve geleceğine katkı sağlayacak”

Başkan Fatma Şahin, Araban’ın bir medeniyet, bir tarih noktası olduğunu vurgulayarak, “Araban’ın sıcaklığına baktığınızda yüksek bir D vitaminine sahip olduğunu görüyorsunuz. Şehirlerdeki hayatlarda çoğumuz bu vitaminden mahrum kalıyor. Güneşin sıcaklığından yeterince faydalanamıyor. Bu nedenle Araban şifa ve sağlığın yeridir. Burada çok güzel bir festival hazırlanmış. Tarlada izi olmayanın hasatta izi olmaz, az önce biz de çiftçilerle birlikte hasat yapıyorduk. İnşallah tarlanın bereketi, Araban’ın ekonomisine, istihdamına, geleceğine çok büyük katkıda bulunacak. Burada stantlarda da gördüğümüz üzere GASMEK’te eğitim alan kızlarımız burada ürünlerini görücüye çıkartıyor. Bu kızlarımız merkezdekilerden çok daha iyi oyuncak üretmeye başlamış. Ben talimat verdim, Gaziantep Büyükşehir’in dağıttığı bütün oyuncakları Araban’daki GASMEK merkezinden alıyoruz artık” dedi.

Açılış konuşmaları sonrasında festival programı, halk oyunlarıyla devam etti. Gençlerin sergilediği yöresel oyunları Başkan Şahin ve beraberindeki protokol ilgiyle izlerken sonrasında arabesk sanatçısı Murat Çelik sahne alarak şarkılarını seslendirdi.



Şahin, derece alan isimlere plaket verdi

Daha sonrasında ise Araban ilçesinin yöresel yemekleri arasında öne çıkan firik pilavı için yarışmacılar hünerlerini gösterdi. Jüri oylamasının ardından 16 yarışmacıya Başkan Şahin ve protokol plaket verirken, bölgenin sembolü sarımsak ürünü için de gerçekleştirilen bir diğer yarışmada derece alan isimler de ödüllerini aldı.

Festivalde Başkan Şahin, alanda kurulan stantları gezdi, GASMEK çatısı altında eğitim alan Araban ilçesinin kadın üreticilerinin görücüye çıkan el işçiliği ürünlerini inceledi.

Ünlü manken ve sunucu Tuğba Özay'ın sunuculuğunu yaptığı festival, yazar ve bestekar İbrahim Dizlek, fantezi ve arabesk sanatçısı Murat Çelik, halk müziği sanatçısı İlayda Özmen konserleri, çeşitli halk oyunları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla 29 Mayıs Pazar gecesine kadar devam edecek.

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