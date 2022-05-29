Gaziantep'te 'tefeci' operasyonunda 7 tutuklama



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihtiyacı olanlara faiz karşılığı para verdikten sonra, onların banka ve kredi kartlarına el koyarak tefecilik yaptığını belirlediği bir şebekeyi takibe aldı. Polis ekipleri, uzun süren takibin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda;9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 23 bin 245 TL, 14 cep telefonu, 6 POS cihazı, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 kart kopyalama cihazı ile çok sayıda banka kartı, kimlik bilgisi ve doküman ele geçirildi. Ele geçirilen dokümanların incelenmesinin ardından 24 şüpheliye ait 177 banka hesabına da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise; 'nitelikli dolandırıcılık', 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' ile 'POS tefeciliği' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-05-29 11:01:08



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