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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Kitap Fuarı'nda 3 milyon kitap görücüye çıktı

İHA

Gaziantep Kitap Fuarı'nda 3 milyon kitap görücüye çıktı

Gaziantep'te Hasan Celal Güzel anısına düzenlenen, yazar ve yayınevi katılım sayısı bakımından Türkiye’nin en büyüğü olan Kitap Fuarı'nda 415 yayın evi ve 380 yazar okurları ile buluşurken toplamda 3 milyon kitap görücüye çıktı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2129 Mayıs tarihlerinde Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen kitap fuarında 415 yayın evi, 380 yazar okuyucuları ile buluştu. Öğrencilerden üniversite gençlerine kadar her yaştan insanın ilgi gösterdiği fuarda toplam 3 milyon kitap okurlarla buluştu. Fuarda 8 farklı renkteki stantlarda ve 4 söyleşi salonunda kitapları inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, yazarlarla tanışarak söyleşilere katılma fırsatı da yakaladı.
Yazarlar da kitapseverler de memnun kaldı
Okurlarıyla buluşan yazarlardan Yavuz Dizdar, yoğun ilgileri için Gazianteplilere teşekkür ederek şunları söyledi:
“İnsanlar aldıklarını okuma ve hatmetmek, sindirmek konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyorlardır. Gördüğüm kadarıyla yayın evleri açısından mükemmel bir katılım var. Başka bir yerde en iyisini düzenleseniz ancak bu kadar katılım olurdu. Okurlarda istedikleri gibi buluştukları böyle bir fuarda aldıklarını okuyup faydalanırlarsa fuar yerini bulmuş olur.”
Yazar Bilal Sami Gökdemir ise Gazi şehrin özellikle gençler olmak üzere büyük bir okuma potansiyeli olduğuna değinerek, “Ben senelerdir Gaziantep’te böyle bir fuarın olmasını düşünüyordum. Buraya geldiğimizde bu düşüncemizde ne kadar haklı olduğumuzu görmüş olduk. Salonun büyük olmasına rağmen vatandaşların burayı doldurmasıyla fuarın başarısı belli oldu. Aynı anda imza yapan çok fazla yazar var. Komşularımın Gaziantepli olmasından dolayı Gaziantep’in ne kadar konuksever olduğunu biliyordum ve buraya gelmek için can atıyordum. Buraya geldiğimizde de bir kez daha bu misafirperverliği gördük” diye konuştu.
''Okurlarımız da şehirleri gibi çok keyifli''
Gaziantep’e ilk defa geldiğini ve şehri çok beğendiğini söyleyen Yazar Zeynep Sahra ise fuar hakkında şu ifadeleri kullandı:
“İlk gelişimden dolayı okurlarım çok güzel bir ilgiyle karşıladı. Yemekleri ayrı şehri ayrı güzel bir yer burası. Okurlarımızda şehirleri gibi çok keyifli. İlginin bu kadar yüksek olacağını beklemiyordum. Fuar alanı çok temiz, düzenli. Bu kadar beklemiyordum. Birçok fuara gidiyoruz. Bazı fuarlarda böyle bir düzen ve temizlik göremiyoruz ama Gaziantep’te fuarın sistemi güzel oturmuş. Gençlerde ilgisiyle bu emeğin karşılığını vermiş. Ben çok memnun kaldım.”
Kitap severler için de fırsat oldu
Gaziantep ve civar illerden gelerek fuarı ziyaret eden vatandaşlar organizasyon başarısına tam not verdi. Kızının kitap okumayı çok sevdiğini ifade eden Mehmet Ali Bilgili, “Annesi kitap okuma konusunda çok teşvik ediyor. Birçok yazarın kitabı bizde var. Bir çanta dolusu kitapla buraya geldik imzalatmaya. Gençler için hoş oluyor yazarla buluşma açısından bir fırsat oldu” dedi. Gaziantep Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Onur Türkölmez fuar hakkında şöyle konuştu:
“Genel olarak güzel bir organizasyon. Rahat, ferah ve alan çok geniş. Yayın evlerinin katılımı bakımından aradıklarımızı bulduk. Fiyatlar uygun. Bazı beklediğimiz yazarlar söyleşilere geliyor. Bir imza günü dâhilinde kısa süreli de olsa kitaplarını okuduğunuz yazarlarla bir araya gelmek güzel. Yazarlar kitaplarda anlatmak istediklerini söyleşilerde daha rahat anlatıyor. Ne kadar söyleşi fazla olursa o kadar iyi. Program geniş, genel olarak iyi bir program hazırlanmış.”
Adanalı Meliha Ekinci de fuarı çok güzel bulduğunu söyleyerek, “Adana’da düzenlenen fuara göre burası daha ferah ve düzenli. Bugün buraya sevdiğimiz yazarların imzalarını almaya geldik. Yazarlarla buluşma fırsatı yakalayınca çok mutlu olduk. Büyük bir avantaj kitapseverler için bu fuar. Fiyatlar çok uygun. Gençlerin gelmelerini tavsiye ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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