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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talihli anneler ödüllere kavuştu

İHA

Talihli anneler ödüllere kavuştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Anneler Günü’nde sosyal medya üzerinden sorulan sorulara doğru cevap veren ve kurayla isimleri belirlenen annelere hediyelerini verdi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Anneler Günü’nde sosyal medya üzerinden sorulan sorulara doğru cevap veren anneler arasından çekilen kura sonrası isimleri çıkan annelere kol saati, dikiş seti, cüzdan, nevresim takımı, gömlek ve Çanakkale ziyareti kazanmıştı. Düzenlenen törenle annelere hediyeleri teslim edildi.
Ayrıca programda Şahinbey Belediyesinin son beş yılda hediye ettiği spor ayakkabı sayını bilen vatandaşlar arasında çekilen kura sonrasında ise 5 talihliye ise bisiklet hediye edildi.
Annelerin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Anneler Gününde annelerimize ne hediye verelim diye düşündükten sonra onlara nevresim takımı, dikiş seti, cüzdan, kol saati hediye edelim dedik. Şahinbey Belediyesi olarak halk ile iç içe olan bir belediyeyiz. Vatandaşımızın ihtiyaçları doğrultusunda, günlük hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapıyoruz. Spor ayakkabı dağıtımımızla ilgili soruya doğru cevap veren vatandaşlarımıza ise 5 adet bisiklet hediye ettik. Şahinbeyimizin gelişmesi anlamında birçok alanda önemli projeler yapıyoruz. Önemli olan vatandaşımızın kaliteli yaşam alanlarına sahip olması. Bu vesile ile bir kez daha annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor hediyelerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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