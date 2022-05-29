Şahinbey Ampute dolu dizgin

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı evinde Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 71 mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ligin güçlü takımlarından TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler SK ile evinde karşı karşıya geldi. Şahinbey Belediye, güçlü rakibi karşısında ilk yarıyı 30 önde kapatırken karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle karşılaşmadan 71 galip ayrıldı.

Kulüp Başkanı Cuma Güzel, takımın emin adımlarla şampiyonluğa doğru ilerlediğini belirterek, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak şampiyonluk yolunda engelleri aşarak hedefe doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Bu haftada kendi evimizde ligin güçlü takımlarından Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı ağırladık. Ortaya konan başarılı mücadelenin ardından rakibimizi 71 mağlup etmesini bildik. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştık. Önümüzdeki hafta Pendik'i deplasmanda ardından da, inşallah kendi evimizde Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nı yenerek şampiyon olmak istiyoruz. Bu anlamda ligin son maçında taraftarlarımızın tribünleri doldurarak bizleri desteklemelerini istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.