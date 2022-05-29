Karatede milli takımdan tarihi başarı Milli takım 7 altın madalyayla rekor kırdı 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi Teknik Direktör Adnan Şamdan: “Rekoru Türk halkına armağan ediyoruz”

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Gaziantep’te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Karate Milli Takımı, 7 altın madalya kazanarak rekor kırdı. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, elde edilen bu başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Gaziantep’te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nı, Karate Milli Takımı rekorla kapattı. 45 ülkeden 510 sporcunun katılımıyla Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyona son buldu. Erkek Kata Milli Takımı, şampiyonada 7 altın madalya kazanarak tarihi bir rekora imza attı.



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