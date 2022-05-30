ANKA’dan SMA ile mücadeleye destek

Gaziantep ANKA Hastanesi, Gaziantep'te SMA’lı bir çocuğun tedavisine katkıda bulunmak için düzenlenen Alışveriş Festivali’nin sağlık sponsoru oldu. Festivalde, çekilişle 5 kişi ANKA Hastanesi’nde ücretsiz checkup yaptırma şansı elde etti.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, Alışveriş Festivali’nin sağlık sponsoru oldu. Elde edilecek gelir ile SMA‘lı bir çocuğun tedavisine katkı sağlanacak olan festivalde ANKA Hastanesi açtığı stantta isteyen ziyaretçilerin kan şekeri ve tansiyon ölçümü ücretsiz olarak yapıldı. Festivalde rahatsızlanan konuklara anında müdahale edilerek, sağlık durumu iyi olmayanların ANKA Hastanesi’ne ücretsiz nakli sağlandı. Festivalde, çekilişle 5 kişi de ANKA Hastanesi’nde ücretsiz checkup hizmeti kazandı.

Büyük ilgi gören stantta, ANKA Hastanesi’nde Halkla İlişkiler Sorumlusu Esin Korkutan, hastanede sunulan sağlık hizmetlerine yönelik bilgiler verdi.

SMA konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen bu festivalde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren ANKA Hastanesi Genel

Müdürü Av. Dr. Cengiz Bayram, “Sağlık her şeyden önemli. Bu festival de bu açıdan büyük önem arz ediyor. Bu festivalin gelirinin SMA ‘lı bir çocuğun tedavisine harcanacak olması çok güzel. Bir sağlık kuruluşu olarak bu projede yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Belirli aralıklarla yapılacak olan check up, kişinin ilerleyen dönemlerde karşılaşabileceği sağlık sorunlarına karşı önceden bilgi verme açısından önemli. Biz de bu nedenle festivalde çekilişle 5 kişiye checkup hizmeti hediye ettik“ dedi.

Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek, tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, Bağkur’lu hastalara ulaşan ANKA Hastanesi’nde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik , Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları branşları olmak üzere Anjiyo,Yeni Doğan Yoğun Bakım, röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri verilmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.