Akademisyenler ve üniversite öğrencileri tiyatroda buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akademisyenler ve üniversite öğrencileri tiyatroda buluştu

İHA

Akademisyenler ve üniversite öğrencileri tiyatroda buluştu

SANKO Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve veliler Tiyatro Kulübü’nün sergilediği oyunla keyifli zaman geçirdi.
Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin sunuculuğunu Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Buse Ulu yaptı. Etkinliğe, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç, Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ebru Yapan, veliler ve öğrenciler katıldı.
Tiyatro oyunu öncesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde voleybol, futbol, basketbol, tavla, satranç, jenga, tekli masa tenisi, çiftli masa tenisi, tekli langırt, çiftli langırt, tekli pes, çiftli pes olmak üzere toplam 12 farklı kategoride düzenlenen bireysel ve takım yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Ödül töreninin ardından oyunlarını sergileyen Tiyatro Kulübü öğrencileri, performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni aldı.
Oyunun sonunda, üniversite yönetimi tarafından yönetmen, Drama Hocası Semra Karakuzulu ve oyuncular Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencileri Melike Serttaş, Umut Güldoğan ve Mehmet Efe Palacı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı 2’nci sınıf öğrencileri Damla Polat, Büşra Bozkurt ve Ayşenur Türkistan, Anestezi Programı 1’inci sınıf öğrencisi Bahoz Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Didar Elif Gürsu, Yunus Alğam, Okyanus Çelik, Melek Gülçin Karalar ve Bedriye Cengiz’e teşekkür belgesi ve çiçek verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ANKA’dan SMA ile mücadeleye destek
YEREL HABERLER ANKA’dan SMA ile mücadeleye destek
Karatede milli takımdan tarihi başarı Milli takım 7 altın madalyayla rekor kırdı 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi Teknik Direktör Adnan Şamdan: “Rekoru Türk halkına armağan ediyoruz”
YEREL HABERLER Karatede milli takımdan tarihi başarı Milli takım 7 ...
Gaziantep'te yeni yapılan cemevi hizmete açıldı Açılış töreninde ünlü türkücü Hüseyin Turan konser verdi
YEREL HABERLER Gaziantep'te yeni yapılan cemevi hizmete ...
Şahinbey Ampute dolu dizgin
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute dolu dizgin
Araban'da festival coşkusu Gaziantep protokolü Firik ve Sarımsak Festivali'nde buluştu Belediye Başkanı Hasan Doğru: "Amacımız ürünlerimizi dünyaya tanıtmak"
YEREL HABERLER Araban'da festival coşkusu Gaziantep protokolü Firik ...
HKÜ, TEKNOFEST Azerbaycan’a katıldı
YEREL HABERLER HKÜ, TEKNOFEST Azerbaycan’a katıldı
Talihli anneler ödüllere kavuştu
YEREL HABERLER Talihli anneler ödüllere kavuştu
Gaziantep Kitap Fuarı'nda 3 milyon kitap görücüye çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep Kitap Fuarı'nda 3 milyon kitap görücüye ...
Sağlıkçılar pandeminin yorgunluğunu Oğuzhan Koç konseriyle attı
YEREL HABERLER Sağlıkçılar pandeminin yorgunluğunu Oğuzhan Koç ...
Gaziantep'te 'tefeci' operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te 'tefeci' operasyonunda 7 tutuklama
Nizip’te araçlar çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Nizip’te araçlar çarpıştı: 2 yaralı
Araban Firik ve Sarımsak Festivali başladı Başkan Fatma Şahin, Araban Firik ve Sarımsak Festivali’nde çiftçilerle hasat yaptı
YEREL HABERLER Araban Firik ve Sarımsak Festivali başladı Başkan ...
Eltemur kardeşlerden çifte şampiyonluk
YEREL HABERLER Eltemur kardeşlerden çifte şampiyonluk
Başkan Fadıloğlu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi Güvenevler Mahallesi’nde tahrip olan yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, asfalt çalışmalarını yerinde ...
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sürüyor Eda ve Erman kardeşler, Avrupa şampiyonu oldu Milli karateciler, final müsabakalarına 2 altın madalya ile başladı
YEREL HABERLER 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sürüyor Eda ve ...
SANKO Okullarının basketbol başarısı Minik erkeklerde il birinciliği, minik kızlarda il ikinciliği kazanıldı
YEREL HABERLER SANKO Okullarının basketbol başarısı Minik erkeklerde ...
Gaziantep'te dev trafik uygulaması 61 ekip ve 129 personelle motosiklet, traktör ve servis araçları denetlendi 180 araca cezai işlem uygulanırken 26 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te dev trafik uygulaması 61 ekip ve 129 ...
Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencileri SANKO’da Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Yıldız sporcu olmak için doğru beslenmeli ve fizik kondisyonunuza önem vermelisiniz”
YEREL HABERLER Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencileri SANKO’da Rektör Prof. ...
ASİD ve GUSAT üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi
YEREL HABERLER ASİD ve GUSAT üyeleri istişare toplantısında bir ...
Gaziantep'teki dolandırıcılık ve tefecilik operasyonda 7 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'teki dolandırıcılık ve tefecilik ...
Gaziantep sanayi üretiminde 130 üründe lider Gaziantep, “Sanayinin Liderleri” listesinde 341 ürün ile 8. sırada yer aldı
YEREL HABERLER Gaziantep sanayi üretiminde 130 üründe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.