Gaziantep'teki uyuşturucu ticareti operasyonlarında 39 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 392 şüpheliden 39'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta içinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Kentin farklı semtlerinde düzenlenen operasyonlarda; 4 kilo 290 gram metamfetamin, 3 kilo 585 gram esrar, 905 gram eroin, 69 kök kenevir, 35 uyuşturucu hap, 32 gram bonzai, 9 gram kokain, 13 hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, operasyonlar kapsamında 392 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 353'ü serbest bırakılırken, 39'u ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-05-30 11:25:01



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