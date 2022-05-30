Kolej öğrencileri Kapadokya gezisinde

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri 20212022 eğitim öğretim yılında akademik çalışmalarının yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerini ziyaret ederek Anadolu’nun sahip olduğu tarihi ve doğal zenginlikleri tanımaya devam ediyor.

20212022 eğitim öğretim yılının yoğun geçen akademik takviminin sonlarına gelindiği şu günlerde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri de sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin farklı bölgelerine geziler düzenleyen öğrenciler, Anadolu’nun sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleri de yakından tanıma şansı yakalıyor. Kapadokya gezisi gerçekleştiren GKV Özel İlkokulu öğrencileri doğa ve tarihi güzelliklerle iç içe olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Kapadokya’ya düzenlenen geziyle ilgili bilgiler veren GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan, “Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 3. sınıf öğrencilerimiz, velilerimiz ve sınıf öğretmenlerinin katılımıyla tarih, kültür ve sanat dolu Kapadokya gezisi gerçekleştirildi. Gezi programı bölgenin oluşumu ve tarihi hakkında bilgi edinebilecekleri ve eşsiz bir seyir deneyimi yaşayacakları Devrent ve Paşa Bağ vadileri ile başladı. Göreme Açık Hava Müzesi’nde Kızlar ve Erkekler Manastırı, Aziz Basileus Kilisesi, Elmalı Kilise, Aziz Barbara Kilisesi ve Tokalı Kilisesi gezilerek hem erken Hristiyanlık dönemi hakkında bilgi sahibi olundu hem de kaya oluşumlarının içerisinde kurulan yerleşim yerleri görüldü. Göreme Müzesi'nin ardından Kızılırmak üzerindeki Sallanan Köprü’de yürüyüş yapıldı. Avanos’ta Çanak Atölyesi gezildi ve Uç Hisar’da Güvercinlik Vadisi ziyaret edildi. Gezinin son bölümünde Kapadokya’nın en geniş ve en çok nüfusu barındıran yer altı şehirlerinden Kaymaklı gezilerek 2 günlük keyifli turumuz tamamlandı.” dedi.

Anadolu’nun değişik bölgelerine yönelik gezilerin devam edeceğini de ifade eden Onan, öğrencilerin Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle yer altı ve yer üstü zenginliklerinin tanıyabilmesi için bu tür gezilerin faydalı olduğunu da sözlerine ekledi.

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