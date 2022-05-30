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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Medical Park’a en çok kadın istihdam eden şirket ödülü

İHA

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Sentez Sağlık Hizmetleri A.Ş. olarak Gaziantep ilinde 2021 yılı içerisinde en çok kadın istihdamı sağlayan işveren olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Medical Park’a en çok kadın istihdam eden şirket ödülü

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Sentez Sağlık Hizmetleri A.Ş. olarak Gaziantep ilinde 2021 yılı içerisinde en çok kadın istihdamı sağlayan işveren olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
Sağlık sektöründe kadın gücünün önemine vurgu yapan Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, sağlık faaliyetlerinin genellikle kadınların çalıştığı sektörler olduğunun altını çizdi. Kubba, sözlerinin devamında, “Kadınlar güler yüzlü, çözüm odaklı, olayları geniş perspektiften değerlendirme yetisiyle, kriz anını profesyonelce yönetiyor, farklı bakış açıları, görüşleri ve iletişim becerileriyle bize ışık tutuyor. Bu yetkinlikleri onları erkek çalışanlardan daha avantajlı hale getiriyor, sağlık sektöründe de kaliteyi yükseltiyor. Çalışanlarımızın yüzde 60’tan fazlası kadınlardan oluşuyor. İş alımlarımızda bölümün kadın ve erkek çalışan oranlarını göz önüne alıyoruz. Mesleki beceriler için uzun süreli ve her yıl tekrarlanan eğitimler, kariyer fırsatları için yönetici yetiştirme programları, sosyal etkinlikler gibi birçok uygulama ile kadın çalışma arkadaşlarımızı destekliyoruz. Hedefimiz kadın çalışan sayımızı yüzde 85’in üzerine taşımayı hedefliyoruz” dedi.
Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Uzun ise Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba’ya Gaziantep ilinde 2021 yılı içinde en çok kadın istihdam eden işveren olması sebebiyle ziyarette bulunarak teşekkür belgesi takdim etti. Türkiye ekonomisine, istihdamına ve üretimine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Uzun, aynı kararlılık ve azimle çalışmaların devamını dileyerek hastaneden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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