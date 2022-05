Dünyanın en geniş covid-19 kongresi GAÜN’de başladı

COVİD19 Pandemisiyle ilgili dünyada yapılan en geniş kongre Gaziantep Üniversitesi’nde düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Gaziantep Üniversitesi koordinatörlüğünde, sağlık alanında çalışmalar yürüten Global Health Management and Solutions (GH), Nebraska Üniversitesi Tıp Fakültesi, Michigan State Üniversitesi ve Beyrut Amerikan Üniversitesi işbirliğiyle "MENA Bölgesi'nde Covıd 19: Araştırmalardan, Halk Sağlığı Politikasından ve Klinik Uygulamalardan Alınan Dersler" konulu ''Uluslararası Covid19 Kongresi'' başladı. GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen, yurt dışından yaklaşık 100 bilim insanının katıldığı kongre, COVİD19 pandemisinin küresel etkileri tartışılacak.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan ve Kongrenin düzenleyicileri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat başta olmak üzere herkese teşekkür eden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, “İnsanlık bunaldı, sıkıldı. Yeni bir sağlık paradigmasına, medeniyet ve ekonomi paradigmasına dünyanın ihtiyacı var. Bu kongreden yeni şeyler çıkacağından ümitliyim. Kongrenin başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

“Birlikte çok önemli başarılara imza atacağız”

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, kongrede pandeminin küresel gerçeklilerini tartışılacağını, ulusal, uluslararası bilim insanlarıyla fikir alışverişleri yapılarak, tecrübelerin paylaşılacağını belirtti. Gelecekteki pandemi konularıyla ilgili neler yapabiliriz konusunun da kongrede ele alınacağını aktaran Prof. Dr. Balat, “Gaziantep Türkiye için çok önemli bir şehir. Türkiye’nin de dünyada taşıdığı önem açısından bakıldığında böyle bir etkinlikte sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Üç günlük süre içinde Covid19 pandemisini, pandeminin küresel etkilerini, ekonomiye, halk sağlığına etkinlerini çok yönlü her boyutuyla tartışacağımız önemli bir toplantıya Gaziantep Üniversitesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Bu toplantıda 22 farklı ülkeden 95 uluslararası konuşmacımız, Ülkemizden çok değerli, alanında liderlik yapan bilim insanları var. Onlarla birlikte Covid19 pandemisini ve gelecekteki meydana gelebilecek pandemilerde nelerle karşılaşabileceğimizi, nasıl organize olmamız gerektiğini her yönüyle tartışacağız. Bizler bugün birlikte güçlerimizi birleştirerek çok önemli başarılara imza atacağız. Hepinize başarılı bir kongre diliyorum” şeklinde konuştu.

“Herkes güvende olmadığı sürece hiç kimse güvende değildir”

Kongreden çıkacak sonuçlar ilerideki pandemilere ışık tutacağını söyleyen Kongre Başkanı Adnan Hammad, ileride karşımıza çıkabilecek pandemilerde bölgesel ve uluslararası etkiler gibi konu başlıklarına değindi. Dünyada herkesin güvende olmadığı sürece hiç kimsenin güvende olmayacağını belirten Hammad, “Dünyada Covid19 sebebiyle hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum. Herkes güvende olmadığı sürece hiç kimse güvende değildir. Bugün burada ulusal ve uluslararası seviyede uzman kişilerin Gaziantep Üniversitesinde gerçekleşecek olan kongrede hem Ortadoğu hem de Kuzey Afrika bölgesinde Covid19 konusunda bizlerle bilgilerini paylaşacak. Son derece canlı bilimsel bir ortam olacağına inanıyorum. Covid19 ve beraberinde getirdikleri konuların canlı ve etkileşimli bir ortamda, MENA ve diğer bölgelerdeki çeşitli yönleriyle ele alınacağını biliyorum. Elimize geçecek bir platform oluşturmak üzere 120’den fazla katılımcı kurum var, 22 ülkenin temsil edildiği bir etkinlik. Tecrübelerin, bilgilerin birlikte paylaşılacağı özellikle covid19 ile ilgili işbirliği ve diğer yapacağımız çalışmaların temeli oluşturulacak” ifadelerini kullandı.

“Çok zengin bir etkinlik”

Mena Bölgesinde Covid19 Kongresi Bilimsel Komite Başkanı Dr. Basim Dubaybo ise kongrede 3 ana oturumda 4 farklı türden sunumlar olacağını belirterek, “Bunun yanı sıra üç farklı oditoryumda, 18 kadar work shop olacak. Yaklaşık 135 sözlü bildiri aldık ve bunların 36’sı yarın öğleden sonra sunulacak. 48 poster ve özet kabul ettik. Gaziantep Üniversitesi’nin yeşil kuralları çerçevesinde bu sunumların tamamı elektronik olacak. Çok zengin bir etkinlik, bu konferansta aradığınızı bulacağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Gayretlerinden dolayı Prof. Dr. Balat’a teşekkür

Nebraska Tıp Merkezi Rektör Yardımcısı Dr. Jeza Meza da dünyayı daha sağlıklı bir yer haline getirmek için böyle bir kongrenin gerçekleştirildiğini ifade ederek, kongreyle uluslararası bir etki oluşturma derdinde olduklarını söyledi. Dr. Jeza Meza, “Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için yapabileceğimiz çok şey var ve bunu yapabilme kabiliyeti şeffaf ve eşit ilişikler kurmak suretiyle ortak bir gelecek vizyonu paylaşmaktır. Tutkumuz ise bir fark oluşturma taahhüdümüzden gelmektedir. Dünyamız, topluluklarımız ve ailelerimiz için daha yaşanılır bir yer kılma arzusundayız. Bunu da araştırmalar yaparak, bu kongredeki sonuçları paylaşarak, sahip olduğumuz kaynakları kullanarak, eğitimli bir iş gücüyle geleceğimiz için önemli olan nesilleri yetiştirmek için gayretler içeresindeyiz. Bu stratejik etkinlik 2019 yılında yapılan kongre neticesinde ortaya çıktı. Birçok farklı sağlık araştırmacısı, kurumun işbirliği ve gayretiyle mümkün oldu. Gayretlerinden dolayı özellikle Prof. Dr. Ayşe Balat’a teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Covid19 küresel anlamda ekonomik bir krizi tetikledi”

Kongreye dünyanın dört bir tarafından katılımcıların olduğunu görmenin mutluluk verici olduğunu belirten Amerikan Beyrut Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nada Melhem, Covid19 salgınının küresel etkilerine değinerek, “Covid19 salgını dünyada milyonlarca insanı etkiledi. Yarım milyara yakın onaylanmış vaka gerçekleşti ve 6 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Küresel anlamda ekonomik bir krizi tetikledi. Covid19 salgını aynı zamanda ruh sağlığı anlamında da çok ciddi bir krizi beraberinde getirdi. Bu salgın aslında sağlık anlamında birçok boşluğu da önümüze koydu. Sosyolojik, ekonomik, statü ve sağlık anlamında küresel olarak yaşanan zorlukları ortaya çıkardı. Aynı zamanda ülkeler arasındaki eşitsizliğe de işaret etti” diye konuştu.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, Covid19’da görüldüğü üzere bazı sorunların dünyanın, insanlığın ortak sorunu olduğunu belirterek, kongrede ortak bir akıl çıkartılarak başarılı bir kongrenin geçmesini diledi.

Açılış töreni sonrasında kongre, ilk oturum başkanlığını Amerikan Beyrut Üniversitesinden Dr. Fadi El Jardali’nin yaptığı konferansla devam etti.

