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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’in eşsiz güzellikteki Huzurlu Yaylası turizme açılacak

İHA

Gaziantep’in eşsiz güzellikteki Huzurlu Yaylası turizme açılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ilçesi sınırlarında bin 500 metre rakıma sahip Huzurlu Yaylası’nın endemik bitkilerini koruyarak yayla turizmine açılması için yol, altyapı ve imar planlamalarına hız verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Hatay’dan Adıyaman’a kadar Amanos Dağları’nın terörden arındırıldığını açıklamasının ardından İslahiye İlçesi’nde bulunan Huzurlu Yaylası’na Gaziantep Valiliği öncülüğünde şehirdeki bütün kurumlar hem altyapı hem de turizm yatırımları için bölgede saha incelemelerinde bulundu.
Protokol ve beraberindeki ekipler bölgede yaşayan vatandaşların da sıkıntılarını dinledi.
Muhteşem bir yayla turizmi var burada
Bölgede incelemelerin ardından açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hizmetler için bölgede öncelikli olarak emniyetinin sağlandığını, bu noktadan sonra yatırım planlamalarının başladığını belirterek, “Bakanımıza, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu iradeye ve sonuçtaki gelinen noktaya, komutanımıza ve bütün ekibe teşekkür ediyoruz. Biz daha öncesinde belediye olarak çalışma başlatmıştık. Güvenlik nedeniyle aşamaları isteğimiz gibi ilerletememiştik. Bizim ‘Yeşil Şehir’ olduğumuzu bütün dünya kabul etti ayrıca turizm çeşitliliğini de arttırmaya çalışıyoruz. Kültür turizmimiz ve muhteşem bir yayla turizmi var burada. Bin 400 rakımda biyoçeşitlilik ve kuş çeşitliliği bakımından elimizde büyük bir hazine var. Bize bildirilen Akdeniz içerisinde Karadeniz’in ikilimi ve biyoçeşitliliğinin olduğu dünyada başka bir yerin olmadığı söyleniyor. Olağanüstü büyük bir zenginlik” dedi.
Planlanan çalışmaların bölgede yürütülen güvenlik operasyonları nedeniyle daha önce konuşulmadığını söyleyen Başkan Şahin, “Şimdi valimizin koordinasyonunda vekilimiz Ankara’da bütün işlerimizi yapıyor. Biz de yerelde imar master planıyla birlikte hemen ilçedeki kaymakam ve belediye başkanımızın başarılı gayretiyle yaylanın suyunun getirilmesi, yolunun açılması, elektriğinin koordine edilmesi ve imarda yayla turizminde çok daha doğru bir modeli oluşturuyoruz. İyi yayla turizminin örnekleri incelenecek. Hemen imar master planıyla aydınlatma ve beraberinde elektrikle bütün altyapıyı buraya getirmemiz gerekiyor. İş bizde. Valim bütün talimatları verdi” şeklinde konuştu.
Önemli olan doğal güzelliği bozmadan olabildiğince turizm ve vatandaşların hizmetine açılması
Gaziantep Valisi Davut Gül ise Türkiye’nin terörle mücadelede altın çağını yaşadığını vurgulayarak, “Sadece Gaziantep’te değil Türkiye’nin her bölgesinde olağanüstü bir başarı var. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu geçen hafta bir açıklama yaptı. Hatay’dan Adıyaman’a kadar Amanosların teröristlerden temizlendiğiyle ilgili. Biz de Amanoslar’dayız. Terörden temizlenince imar ve inşa işleri daha da hızlanıyor. Geçmişten başlayan bir turizm bölgesi planlaması var. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve vekilimizle birlikte kim ne yapacak, hangi sürede yapacak onu planlıyoruz. Önemli olan doğal güzelliği bozmadan olabildiğince turizm ve vatandaşların hizmetine açılması” ifadelerini kullandı.
Burasını hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtılacak
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar da, bölgeye yıllar önce yerleşimin başladığını ifade ederek, “Türkiye’nin birçok bölgesinde olduğu gibi terör buraya yerleşince terörle anılmaya başlandı. Terör nedeniyle burayı turizme açamadık, bazı hizmetleri getirme fırsatı olmadı. Son dönemde terörle mücadelede kat edilen mesafe, burada inanılmaz bir başarıyı beraberinde getirdi. Operasyonla beraber güvenlik sağlandı. Güvenlik sağlanınca adında olduğu gibi yaylaya huzur geldi. Bütün yöneticiler bu bölgede eksik kalan hizmetleri yapmak için seferber oldu. Yol, su, elektrik, telefon gibi talepler var. Bunlar çok kolay talepler. Güvenlik konusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emeği geçen bütün yiğitlere selam gönderiyorum. Burası hak ettiği yere gelecek. Dünyanın sayılı yerlerinden birisi. Endemik bitki türü en zengin bölgelerden birisi. Burasını hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtılacak” diye konuştu.
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise bölgeye yürütülen yol çalışmaları hakkında bilgi vererek, yeni yapılan yolun mesafeyi 3 kilometre kısalttığını kaydetti.

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