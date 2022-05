Yıldırım, TSE Yönetim Kuruluna seçildi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, TSE’nin Ankara’da gerçekleştirilen 61.Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

İlgili bakanlıkların, özel kesim ve bilim kuruluşlarının gönderdiği temsilcilerden oluşan TSE’nin en yüksek ve yetkili organı olan Genel Kurul’a TOBB Temsilcisi olarak seçilen GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, yapılan seçimli Genel Kurul Toplantısında TSE’nin yürütme organı olan Yönetim Kurulu’na seçildi. 3 yıl için seçilen 5 kişiden oluşan TSE Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmesinden dolayı onur duyduğunu belirten Yıldırım, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun tensipleri ile camiamızı temsilen bu göreve seçilmekten onur duydum. 1954 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde hazırlanan tüzük ile kurulan, 1960 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı bir kamu kurumu olarak kuruluşunu tamamlayan TSE, ülkemiz ekonomisi ve toplumun yaşam kalitesi için önemli sorumluluklar üstlenmiş bir kurumdur. Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için her türlü ürün ve hizmetin standartlarını belirlemekte. Her alanda geçerli olan standartların amacı, toplumu her zaman daha iyiye doğru yönlendirmektir. Üretim ve hizmet faaliyetlerini standardlar çerçevesinde yürütmek işletme verimliliğini arttırmak ve toplumun sağlıklı ürünler ile buluşması için büyük önem arz etmektedir. Bu özel görev için şahsıma duydukları güven için başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank olmak üzere Sayın Hisarcıklıoğlu ile tüm Oda ve Borsa Başkanlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

