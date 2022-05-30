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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Kitap fuarı yaklaşık 633 bin kişiyi ağırladı

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Hasan Celal Güzel anısına düzenlenen ve 9 gün süren Gaziantep Kitap Fuarı, Gazi şehir ve çevre illerden 632 bin 822 ziyaretçiyi ağırladı.

Gaziantep Kitap fuarı yaklaşık 633 bin kişiyi ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Hasan Celal Güzel anısına düzenlenen ve 9 gün süren Gaziantep Kitap Fuarı, Gazi şehir ve çevre illerden 632 bin 822 ziyaretçiyi ağırladı.
Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) düzenlenen yazar ve yayınevi bakımından Türkiye’nin en büyüğü olan kitap fuarı, 7’den 70’e bütün ziyaretçilerinin beğenisini topladı. 449 yayınevi ve 352 yazarın katıldığı, 3 milyon kitabın yerini aldığı dev organizasyon; planlama, alan genişliği ile sunduğu ferah ortam, söyleşi ve sunum etkinlikleri ile Gaziantep’te ilklere imza attı.
1 milyon 250 bin kitap satışı yapıldı
Yayın evlerinin fuar için yaptığı özel indirimlerle okurlar kitaplara uygun fiyata ulaşma imkanı buldu. Fuar boyunca toplamda 1 milyon 250 bin kitap satışı yapıldı. Vatandaşların tercihi ise roman, kişisel gelişim ve klasik eserlerden yana oldu.
Yazarlara yoğun ilgi
Fuarda 8 farklı renkle belirtilen imza stantları ve 4 söyleşi salonuyla vatandaşlar yazarlarla tanıştı, söyleşilere katıldı. Hayranı olduğu yazarlarla buluşma ve kitaplarını imzalatma fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluklar zaman zaman 6 saat boyunca sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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