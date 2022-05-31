Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

DHA

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları suç örgütü ile uyuşturucu madde ticareti yapan şebekeyi takibe aldı. Ekiplerin uzun süren takibi sonucu belirlenen şebeke üyelerinin adreslerine, savcılık izniyle operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramalarda; 48 kilo 181 gram bonzai, 12 kilo 111 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 1 tabanca, 1 uzun namlulu otomatik tüfek, 13 fişek ile uyuşturucu çoğaltımında kullanılan çeşitli miktarlarda kimyasal maddeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 31 şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 13'ü, 'suç işlemek için örgüt kurmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-05-31 14:06:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suriyeli kadını tekmeleyen zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Suriyeli kadını tekmeleyen zanlı adliyeye sevk edildi
Üniversite öğrencileri halı üretim tesisini gezdi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri halı üretim tesisini gezdi
İşçinin asma tavandan düğün salonuna düşmesi kamerada
YEREL HABERLER İşçinin asma tavandan düğün salonuna düşmesi kamerada
Taklalar atarak ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktılar
YEREL HABERLER Taklalar atarak ters dönen araçtan burnu bile ...
Suriyeli yaşlı kadına tekmeli saldırı Tekme atan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Suriyeli yaşlı kadına tekmeli saldırı Tekme atan ...
Meşhur araban sarımsağında hasat zamanı
YEREL HABERLER Meşhur araban sarımsağında hasat zamanı
Suriyeli kadına tekme atan şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Suriyeli kadına tekme atan şüpheliye gözaltı
ALG Spor final kapısını araladı ALG Spor Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti
YEREL HABERLER ALG Spor final kapısını araladı ALG Spor Beşiktaş'ı ...
Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele ...
Tahmazoğlu kursiyerlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Tahmazoğlu kursiyerlerle bir araya geldi
Düğünün davetsiz misafiri davetlileri hem şoke etti hem korkuttu Salonun üst katındaki atölyede çalışan işçi alçıpan tavana basınca düğünün ortasında düştü O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Düğünün davetsiz misafiri davetlileri hem şoke etti ...
Bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahsın ifadesi ortaya çıktı Ailevi sorunları olduğu için sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunmuş Saldırgan Ümit Koçyiğit: "Amacım korku, panik oluşturmak değildi, ailevi sorunlarım ve eşimden boşandığım için yetkililere sesimi duyurmaya çalıştım" Olayla ilgili herhangi bir terör bağlantısı bulunmadığı belirtildi
YEREL HABERLER Bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahsın ...
Gaziantep Kitap fuarı yaklaşık 633 bin kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER Gaziantep Kitap fuarı yaklaşık 633 bin kişiyi ...
Tadilat sırasında çatı alev aldı, binadakiler büyük korku yaşadı Binanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Tadilat sırasında çatı alev aldı, binadakiler büyük ...
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüpheli, eşi ayrıldığı için sesini duyurmak istemiş
YEREL HABERLER Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüpheli, eşi ...
Yıldırım, TSE Yönetim Kuruluna seçildi
YEREL HABERLER Yıldırım, TSE Yönetim Kuruluna seçildi
Gaziantep'te sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahıs tutuklandı Emniyete saldırı girişiminde bulunan şahıs, tedavisinin ardından tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sahte bomba düzeneği ile saldırı ...
Gaziantep’in eşsiz güzellikteki Huzurlu Yaylası turizme açılacak
YEREL HABERLER Gaziantep’in eşsiz güzellikteki Huzurlu Yaylası ...
GTO’da “Mavi Vatan” konferansı Bozgeyik: “Denizlere hakim olmak zorundayız”
YEREL HABERLER GTO’da “Mavi Vatan” konferansı Bozgeyik: “Denizlere ...
Dünyanın en geniş covid-19 kongresi GAÜN’de başladı
YEREL HABERLER Dünyanın en geniş covid-19 kongresi GAÜN’de başladı
Şehitkamil’den Kuzeyşehir’e büyük yatırım Fadıloğlu, kuzeyşehir ünite merkezini yerinde inceledi
YEREL HABERLER Şehitkamil’den Kuzeyşehir’e büyük yatırım Fadıloğlu, ...
Geleneksel yöntemlerle yapılan firik ütme başladı Buğdayın yakılmasıyla elde ediliyor, lezzeti dillere destan
YEREL HABERLER Geleneksel yöntemlerle yapılan firik ütme ...
Medical Park’a en çok kadın istihdam eden şirket ödülü
YEREL HABERLER Medical Park’a en çok kadın istihdam eden şirket ...
Kolej öğrencileri Kapadokya gezisinde
YEREL HABERLER Kolej öğrencileri Kapadokya gezisinde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.