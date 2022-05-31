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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılavuzlu sulama projesine GES çözümü

İHA

Kılavuzlu sulama projesine GES çözümü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ilçesinde bulunan Kılavuzlu Sulama Suyu Projesi’nin 150 bin dönümlük alanın sulanması için güneş enerji santralleri (GES) kuracak.
İslahiye ve Nurdağı arasındaki verimli tarım arazileri, projede suyu yüksek bölgelere çıkaracak pompa sistemlerinin kullandığı elektrik GES’lerle sağlanacak. Çiftçinin en yüksek maliyetlerinden biri olan elektrik masrafını düşürerek, arazileri suyla buluşturacak GES projesi sayesinde katma değeri yüksek ürünlerin verimli tarım arazilerinde sulu üretime olanak sağlanacak. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yürütülecek proje için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve ilgili kurum temsilcileri İslahiye’ye bağlı Örtülü Kırsal Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.
''Çiftçiyi rahatlatmamız gerek''
İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, bölgenin “bereketli hilal” olarak anılan coğrafyanın tam ortasında yer aldığını ifade etti. Pandemiyle gıda meselesinin milli güvenlik konusu haline geldiğine dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:
“Çok hızlı bir şekilde kendi kendimize yetmek zorundayız. Toprağı suyla en uygun maliyette buluşturmak gerekiyor. Tam da bunun için buradayız. Valimiz bütün teknik birimleri koordine ediyor. Güneşi, rüzgarı 2002 öncesinde enerjiye dönüştürememiştik. Yeni dönemde çok hızlı bir şekilde çiftçiyi rahatlatmamız gerek. Bunun için en büyük maliyet olan elektrik işini halletmeliyiz. Pompajla olan her kısımda güneş enerjisini başlatıyoruz. Bu iş için biz belediye olarak Enerji A.Ş. ve Bilişim A.Ş.’yi kurduk. Akıllı tarım, akıllı gıda ve enerji meselesini çok hızlı çözmek için.”
''Elimizi taşın altına koyacağız''
Şahin konuşmasında Barak bölgesinde 5 megavatlık GES’in tamamlandığını dile getirerek şöyle konuştu:
“Bu sistemi 6 ayda bitirdik. Bugün alınan karar ve koordinasyonla çiftçimizi bir an önce suya maliyeti düşük bir şekilde kavuşturmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi, Enerji A.Ş.’nin altyapı projelerinin tümünü tamamladı. Barak’ta denedik başardık. Aynı şeyi bu güzel ovada da yapacağız. Ekibimiz kuvvetli, işi ticarileştirip diğer belediyelere de aynı şekilde hizmet veriyoruz. Kendi topraklarımız için çok hızlı elimizi taşın altına koyacağız. Bu işi koordine edip bunu başaracağız.”
''Buradaki çiftçilerin geliri 34 kat artacak''
Gaziantep Valisi Davut Gül de, bölge için geçmiş yıllara göre farklı gelişmelerin yaşandığını belirterek, “Birincisi, Kılavuzlu Barajı’nın ödeneği çok azdı, hatta sembolikti. Bu sene ödenekler yükseldi. İkincisi bir hükümet politikası olarak sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye genelinde sulama projelerine ek kaynak aktarıldı. Bundan bu proje de yararlandı. Üçüncüsü ise Kılavuzlu’nun 3’üncü etabı 150 bin dönüm ve bu elektrik enerjisiyle çalışıyor. Bu sulama bakımından verimli olmuyor. Süleyman Soylu Bakanımız olur verdi, Büyükşehir Belediyesi ile güneş enerji sistemi yapacağız. Bu sistemde kendi kendini sulayacak. Çiftçimizden ekstra bir ücret çıkmamış olacak. Bu araziler iki kat daha verimli ve burada çift ürün alınabiliyor. Tarım için mevsim şartları çok uygun. Katma değer getirecek ürünler ekilebilir. Dolayısıyla buradaki çiftçilerin geliri 34 kat artacak. Buradaki yaşayanlar daha mutlu olacak” diye konuştu.
''Paranın önemli kısımı çiftçinin cebinde kalacak''
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar Şamil Tayyar ise dünyada hızlı bir şekilde kuraklığın yaşandığını ve su konusunun ciddi bir problem haline geldiğine değinerek şöyle devam etti:
“Buna bağlı olarak dünya bir gıda kriziyle karşı karşıya. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz de mevcut şartları değerlendirerek geleceğe ilişkin çok önemli projelendirme yaptı. Hem hükümette hem de partimizin MKYK’sında su detaylı olarak incelendi. Türkiye’nin her yerinde su kaynaklarımızın verimli kullanılması ve üretimin artırılması için projelere hız kazandırılması kararı alındı. Bu bağlamda bu projelerimiz hızlandırıldı. 3 senedir ihmal edilen ama bu sene aktarılan ödenekle belli bir aşamaya geldi. Hem Nurdağı hem İslahiye bölgesinde yaklaşık 240 bin dönümde arazi sulanmış olacak. Hem üretimi hem istihdamı arttıracak hem de yeraltı sularını koruma imkanı sağlayacak. Geçen sene bu havzada çiftçilerimizin ödediği elektrik fiyatı 50 milyon liraydı. Dolayısıyla burada düşük maliyette suyu çiftçiyle buluşturduğumuzda bu paranın önemli bir kısmı çiftçinin cebinde kalacak. 2023 sonunda hem Nurdağı hem İslahiye yararlanmış olacak.”
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise projenin son durumu, bölgeye kazandıracağı avantajlardan bahsetti. Vural, sulama projesinin etabının kalan 90 bin dönümünün kendi cazibesiyle büyük boru kanallarıyla sulanacağını kaydetti. Hem boru sisteminin hem de kurulacak GES’lerin bir an önce tamamlanmasının gerektiğini söyledi.

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