Gaziantep İSO 500’de 33 şirket ile yer aldı GAİB başkanı Kileci: ''Yeni OSB ile üretim gücü artacak 75 bin kişiye yeni istihdam alanı oluşacak''

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması açıklandı. Listede Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne bağlı olan illerde faaliyet gösteren 47 şirket yer aldı. Bölgenin en büyük ihracatçı şehri olan Gaziantep merkezli şirket sayısı 33 oldu. Bölgeden çıkan ve en büyükler listesine adını yazdıran şirketler tekstil, halı, hububat, bakliyat, çikolata, bitkisel yağlar, makarna, kimyevi mamuller, çimento ve enerji sektörlerinde faaliyet yürütüyor.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, konuya ilişkin açıklamasında İSO 500 listesine giren şirketleri tebrik etti ve Gaziantep’in üretim ve istihdam gücünün şehrin altıncı OSB’si olarak konumlanan Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi’nin açılmasıyla daha da artacağını kaydetti. Yeni OSB ile ayrıca 75 bin kişiye iş olanağı sağlanacağını dile getiren Fikret Kileci, ihracatçının Hassa Dörtyol Tünel Projesi ile MersinAdanaOsmaniyeGaziantep Hızlı Tren hattına odaklandığını ifade etti. Türkiye’nin önemli ihracatçı bölgelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında büyük bir başarıya imza attı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: “Bölgemiz illerinden İSO 500 listesine giren şirket sayımız 47 oldu. Bu başarı bizler için gurur verici. Bu şirketlerimiz aynı zamanda ihracat yapmakta, Türkiye’nin marka gücünü sınırların ötesine taşımaktalar. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’ne giren şirketlerimizin 33 tanesi Gaziantep, 13 tanesi Kahramanmaraş, 1 tanesi Malatya merkezlidir. Bölge olarak, Türkiye için üretim ve ihracatın çok önemli iki konu olduğunu biliyor ve üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. 2021 yılında 11,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Sanayicimiz hevesli. Üretim potansiyelimizi biliyoruz ve 2022 yılında çok daha başarılı bir grafik oluşturma gayreti ile çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl İSO 500 listesinde daha fazla firmayla yer almayı hedefliyoruz.”

Yeni OSB için arazi tahsisi yapıldı

Bölgenin üretim gücüne dikkat çeken GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Bölgedeki sanayicimiz, üreten, yatırım yapan ve istihdama katkı sağlayan bir kültüre sahip. Yeni kurulacak olan OSB ile bunu bir adım daha ileri taşımaya hazırlanıyoruz. Bildiğiniz üzere Gaziantep’te 5 adet OSB bulunmakta ama artan talep sonucu altıncı OSB PolateliŞahinbey Organize Sanayi Bölgesi adı altında, Gaziantep ve Kilis arasına kurulacak. 2 ay kadar önce ilk etapta kura çekimi ile 6,5 milyon metrekare arsa tahsisi yapılan yeni OSB ile sanayicimiz yeni üretim imkanlarına kavuşacak, 13850 kişilik ihracat ordumuza yenileri eklenecek. Yeni OSB’nin 75 bin kişiye istihdam sağlamasını bekliyoruz'' dedi.

İhracatçı tünel ve hızlı tren projelerini bekliyor

Bölgenin en önemli üretim ve ihracat sektörlerini tekstil, halı, hububat, pastacılık malzemeleri, plastik ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demirçelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile kuru meyve ve mamulleri olarak sıralayan Ahmet Fikret Kileci, “Üretmeyi ve ihraç etmeyi önemseyen, bu şekilde güçlenen bir bölgeyiz. 2021 yılında 11,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Güneydoğu’nun Bölge ülkeleri için önemli bir lojistik üst olabileceğini ve bunun da ihracattaki gücünü arttıracağına inanıyoruz. Bu nedenle HassaDörtyol Tünel Projesini son derece önemsiyoruz. Otoyol bağlantılarının tamamlanmasıyla da yeni bir sanayi ve ticaret aksı oluşacak, bölge illerinin ihracatını bu kanal üzerinden İskenderun Limanı'na oradan dünyaya ulaştırılmasını sağlayabileceğiz. Amanos Dağları'nın altından geçecek 30 kilometrelik tünel bizim limana ulaşımımızı kolaylaştıracak. Bu projeyle Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve bölgemizdeki tüm illerin denize ulaşımı kısalarak bölge denizle kucaklaşacak ve ihracat kapasitesi artacak. Projenin hayata geçmesiyle birlikte; Bölge illerinin üretim süreçlerinde kullandıkları ithal girdilerin ulaşım maliyeti azalmış olacak, dolayısıyla ihracatta nakliye avantajı da sağlanmış olacak. Bununla birlikte MersinAdanaOsmaniyeGaziantep hızlı tren hattı ile birlikte de Mersin Limanına tren hattı yük taşımacılığında kolaylık sağlanacak. Bu projenin de hayata geçmesini ve Bölgemize, ihracatçımıza faydalı olmasını bekliyoruz'' şeklinde açıklamalarda bulundu

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