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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Fadıloğlu'ndan öğrencilere kariyer önerileri

İHA

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri" programına katıldı. Başkan Fadıloğlu, hayat tecrübelerinden örnekler sunarak, öğrencilere kariyerleriyle ilgili tavsiyeler verdi.

Başkan Fadıloğlu'ndan öğrencilere kariyer önerileri

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi’nde düzenlenen “Kariyer Günleri” programına katıldı. Başkan Fadıloğlu, hayat tecrübelerinden örnekler sunarak, öğrencilere kariyerleriyle ilgili tavsiyeler verdi.
İlçe genelinde eğitim gören öğrencilerle her fırsatta bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “Kariyer Günleri” programında, 11 ve 12. sınıf öğrencileriyle buluştu. Programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar. Programın açılış konuşmasını yapan Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Şahin, “Ben, öncelikle kıymetli Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Okulumuza, teşriflerinden dolayı okulumuz adına, öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda TEKNOFEST takımımıza her türlü maddimanevi desteği sunduğu için de huzurlarınızda Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah, her zaman kendisinden razı olsun diyor, hizmetlerinin devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
''İyi insan olmak 'asli' vazifeniz olmalı''
Programa konuşmacı olarak katılan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak hayat tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı. Öğrencilere kendi hayatından kesitler anlatarak tavsiye veren Başkan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Hepiniz şu anda okul sıralarında sınava endeksli kilitlenmişsiniz. Tabii en önemli şeylerden bir tanesi, hayatımızın içerisinde meslek belirlememiz. Şu an da sizler öğrencilik hayatı içerisinde mesleğinize yönelik olarak yarın inşallah her biriniz bir bölümden mezun olup hayata atılacaksınız. Ancak bu zaman dilimi içerisinde her şeyin akademik başarıdan geçmediğini bilmemiz lazım. Ne olursanız olun, iyi insan olmadığınız takdirde, olmuş olduğunuz meslek grubunda hiçbir şeysiniz. İyi insan olmak asli vazifeniz olması lazım. Hepimizin kendine göre bir kapasitesi var. Herkes tıp mezunu olacak diye bir kural yok, herkes mühendis olacak diye bir kural da yok. Ama herkesin iyi insan olma noktasında sorumluluğu var. Biz bu bilinçle hareket edip, iyi insan olma noktasındaki gereklilikleri yerine getirelim. Diğer taraftan da akademik olarak çalışmamız neticesinde hangi bölümde Allah kısmet ettiyse orda yolumuza devam edelim. Hayat sadece defterden ve kitaptan ibaret değildir. Lise dönemi içerisinde, hayatın gerçekleriyle ne kadar erken yüz yüze gelirseniz, önünüze çıkacak her türlü sorunu aşmada daha başarılı olursunuz. Gerçek hayatın içinde nasıl yaşanılıyorsa, öğrencilikte de adım adım bunları yaşamanız lazım.”
Başkan Fadıloğlu, programın geri kalan bölümünde öğrencilerin sorularını cevapladı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler sundu. Fadıloğlu, daha sonra öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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