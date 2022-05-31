HKÜ’nün iki bölümü daha 5 yıl akredite edildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 2020 yılından bu yana devam eden akreditasyon süreci sonunda 5 yıllık akreditasyon aldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yükseköğretim Kalite ve Akreditasyon Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından yapılan yüksek kalitede eğitim, gerekli tüm akademik donanıma sahip olunması ve kalite standartlarının sürdürülebilirliği değerlendirmeleri sonucunda 5 yıl akredite edildi. Bu gelişme ile birlikte HKÜ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü akredite olan ilk 10 üniversite içinde yer almayı başardı.

Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinin akredite edilmesinde duyduğu memnuniyeti dile getiren HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Bölümlerimizin aldığı akreditasyonlar, eğitimi yüksek kalitede verebilmek için tüm akademik donanıma sahip olduğumuz ve kalite standartlarının sürdürülebilir olduğu anlamına gelmektedir. Eğitimi uluslararası standartta, güncel bilgilerle yüksek kalitede vererek, alanında donanımlı, karar verme süreçlerine hakim ve başarılı uzmanlar yetiştirmek, bölümlerimizin en önemli hedefidir. Bunun yanı sıra lisansüstü eğitimimizle nitelikli akademisyen yetiştirmek de güçlü diğer bir yönümüzdür. Akreditasyonda 5 yılı hak etmiş olmak, kalite yolculuğumuzda mükemmellik doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğimiz net bir göstergesi ve tescili olmuştur” dedi.

Düzenlenen tören ve yapılan konuşmaların ardından, SABAK yönetim kurulu başkan yardımcısı Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkçı ve yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Öznur Tunca Yılmaz tarafından, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerine akreditasyon belgeleri verildi.

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