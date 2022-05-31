Yabancı diller Yüksekokulu'nun kalitesi bir kez daha tescillendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yabancı Diller Yüksekokulu, uluslararası tanınırlığa sahip kalite güvencesi ve akreditasyon sistemi olan PearsonAssured tarafından yapılan detaylı bir değerlendirme sonrasında bir kez daha akredite edildi.

Yüksekokulun bir kez daha akreditasyon aldığını duyurmaktan gurur duyduklarını belirten Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Emrah Cinkara konuşmasında şunları söyledi: “Akreditasyonumuzu yenileyerek kanıtladığımız şey, tüm paydaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya olan bağlılığımızdır. Akreditasyon çalıştığınız kurumda kaliteyi daha yükseklere taşımanın ve mevcut olan standartların sürekli olarak güncellenmesi dolayısıyla da bir iç kontrol mekanizmasının aralıksız olarak çalışması anlamına geldiğinden tüm eğitimöğretim kurumları için son derece önemli. Bu vesileyle, akredite uygulamalarını bir yükseköğretim kurumu olarak İngilizce öğretiminde ön planda tutabilmek için standartlarımızı sürekli güncellemeyi planlıyoruz. Başta Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere, akreditasyon yolculuğunda bize destek olan, katkı sağlayan ve eşlik eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

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