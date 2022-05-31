Suriyeli kadına tekme atan şüpheli tutuklandı (3)

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gaziantep'te, Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'e, bankta otururken tekmeyle saldıran Şakir Çakır, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-05-31 16:45:31



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