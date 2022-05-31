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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yabancı akademisyenler yabancılık çekmedi

İHA

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) gerçekleştirilen "Uluslararası Covid19 Kongresi" için gelen dünyanın dört bir tarafından akademisyenler için kendilerini kendilerini evlerinde hissettiren kültürel program düzenlendi.

Yabancı akademisyenler yabancılık çekmedi

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) gerçekleştirilen “Uluslararası Covid19 Kongresi” için gelen dünyanın dört bir tarafından akademisyenler için kendilerini kendilerini evlerinde hissettiren kültürel program düzenlendi.
GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Mavera Müzik ve Dans Topluluğu hazırlanan Kültürel Program dünyanın dört bir tarafından Gaziantep'e gelen akademisyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yurt dışından Covid19 Kongresi için gelen akademisyenler adına konuşan Adnan Hammad, ev sahipliğinden dolayı Gaziantep Üniversitesi yönetimine teşekkür etti. Adnan Hammad, “Bu gösterinin arkasında çok büyük bir emek var. Gaziantep Üniversitesinde daha önceki kongrelerden de gösterilerini izlemiştim, çok güzeldi aynı performansı tekrar görmekten çok mutlu oldum. Bu program bizi evimizde hissettirdi. Misafirperverliğinden dolayı Gaziantep Üniversitesi yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Program hakkında bilgi veren GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Zinnur Gerek, “Kongrenin kültürel programını biz üstlendik. Bu gösteri, 131 öğrenci ve hocaların katılımıyla hazırlandı. Farklı ülkelerden gelen misafirlerin ve bu coğrafya insanlarının seyir zevkini düşünerek bu etkinliği hazırladık. Farklı yörelerin ezgilerinden oluşan toplamda 52 vokalin seslendirdiği, 26 enstrümanın canlı olarak eşlik ettiği bir konser. Konservatuar olarak bu tür etkinlikleri sık yapıyoruz” dedi.
Türk Musikisi Devlet Konservatuarıyla gurur duyduklarını ifade eden GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, birçok alanda olduğu gibi Gaziantep Üniversitesinin müzik alanında da başarılı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Balat, “Bu etkinlik uzun uğraşlar sonrası Uluslararası Covid19 Kongresi için birçok farklı ülkelerden üniversitemize gelen misafirler için hazırlandı. Katılımcıların en az bizler kadar gösteriden keyif aldıklarını görüyoruz. Üniversite olarak müzik alanında çok başarılıyız. Bu başarımızla MENA bölgesinden müzik alanında da işbirliğine hazırız” diye konuştu.
Etkinlik sonunda Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ve Adnan Hammad, gösteride görev alanlara günün anısına çiçek verildi.

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