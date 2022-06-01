İhtiyaç sahipleri için ''Kurbanım Kardeşim'' kampanyası

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahipleri ve yetimler için ''Kurbanım Kardeşime’’ sloganı ile yardım kampanyası başlatıldı.

Yurt içi ve Yurt dışında yaptığı insani yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahipleri ile yardımsever insanlar arasında köprü olan ve mazlumların umudu haline gelen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bu yıl da başta Türkiye olmak üzere binlerce yetim, savaş mağduru ve muhtaç insanlara bayram sevinci yaşatmak için kolları sıvadı. 2022 Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamlayan dernek, yetimler ve ihtiyaç sahiplerinin Bayramda yüzünü güldürecek ''Kurbanım kardeşime'' sloganı ile destek kampanyası başlattı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, bu yıl ‘’ Kurbanım Kardeşime ’’ sloganı ile yola çıkarak, başta Türkiye olmak üzere bir çok ülkede kurban kesim ve dağıtım organizasyonlarının yapılacağını belirtti. Bulut, ''aylaşmak millet olarak fıtratımızda var. Yeri gelir ekmeğimizi bölüşürüz, yeri gelir birbirimizin sevinç ve kederlerini paylaşırız. Bu fani dünyadan bize kalacak olan salih amellerimiz adına Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak diyoruz ki: Bu yılda kurban bağışları ile mazlum yüreklerin kederlerini, tebessümlerini, çocukların mutluluklarını paylaşalım. Siz hayırseverlerin destekleriyle yürüttüğümüz bu projeye bağış yaparak hem ibadetinizi yerine getirebilir hem sevaba nail olabilir hem de bir yüreğe sevgi ile dokunabilirsiniz. Derneğimiz her bayram olduğu gibi bu bayramda da başta Türkiye olmak üzere Yemen, Bangladeş, Suriye, Gazze, Afganistan ve Afrika olmak üzere üç kıta da ‘Kurban Organizasyonu’ gerçekleştiriyor. Yeryüzünde açlığın, sefaletin ve susuzluğun çok tehlikeli boyutlara ulaştığı ülkelerde, yapacağınız bağışlarla yüzlerde oluşacak tebessümlere vesile olmak ve hayır duaları almak başlıca hedefimiz. Bu yıl ÇadNijerTanzanya,SomaliUganda hisse bedeli 1250 ?, AfganistanGazzeYemenBangladeş hisse bedeli 2000?, TürkiyeSuriye Kurban bedeli 3000? olarak belirlendi. Allah’ın izniyle bayram vesilesi ile binlerce mazlum ailenin evlerine kurban eti götürerek bayram sevincini birlikte yaşayacağız. Kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverlerimiz derneğimize gelerek veya temsilciliklerimizi ziyaret eder bizzat bağış yapabilecekleri gibi derneğimizin banka hesaplarına havale/EFT işlemi ile veya web sitemiz üzerinden online bağış da yapabilirler'' dedi.

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