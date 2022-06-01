Lidersan İSO 500’de

Türkiye’nin global pazarlardaki gururu Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş.İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması’nda Türkiye’nin en büyük ilk beşyüz sanayi kuruluşları arasındaki yerini aldı.

Altunkaya şirketler gurubu bünyesinde faaliyet gösteren ve ürettiği dünya markası ürünlerle adından sıkça söz ettiren Lidersan’ın İSO 500 sıralamasında yer almasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya 2021 yılının tüm sektörler için olduğu gibi kendi sektörleri içinde zorlu geçtiğini ifade ederek bütün zorluklara rağmen ülke ekonomisinin kalkınmasına yönelik çabalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Yeni yatırımlar, üretim ve ihracattan başka şansımız yok

Altunkaya “2022 gibi 2021 yılı da tüm dünyada pamdeminin etkili olduğu, pandemiye bağlı olarak özellikle üretim ve ihracatta büyük sorunlar yaşandığını ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya bu süreci sağduyu ile atlattıklarını, üretim ve istihdamdan ödün vermeden ekip halinde çalıştıklarını belirterek “2021 yılı sadece Türkiye için değil, bütün dünya için ve sektörler için gerçekten zorlu bir yıl oldu. Ancak bizlerin ülke olarak üretmekten, çalışmaktan, istihdamımızı korumaktan ve yeni yatırımlar yapmaktan başka şansımız yok. Markalaşma yolunda yaptığımız çalışmaların sonuçlarını elbette İSO 500’de yer alarak almış oluyoruz. 2022 yılı önceki yıllara oranla daha zorlu geçeceğe benziyor. Yılın ilk beş ayında özellikle UkraynaRusya savaşıyla ekonomik sorunlar arttığı gibi beraberinde özellikle gıda sektörü için tedarik sorununu da getirdi. Bizler bu zorlukları aşacak bilgi birikimine sahibiz. Sektör olarak liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bebeklerin ve annelerin mutluluk kaynağı

Lidersan’ın üretimi hakkında da bilgiler veren Başkan Mahsum Altunkaya “Bebek bezi ve mendil ürünleri sektöründe tüketicilerin beğenisini ve bağlılığını kazanan Lidersan Sağlık, Confy, Pipero Baby, Babylook, Swiss Baby ve Potty Bebe markalarıyla dünya pazarına hizmet vermekte ve bu sektörde lider olmayı hedeflemektedir. Bebeklerin ve annelerin mutluluğuna katkı sağlamak için kaliteli ürünler üretmeyi ilke edinerek ürünlerini en iyi koşullarda müşterilerine sunmaktadır” dedi.

40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

Sektöründe liderliği sürdüren Lidersan’ın dünya genelinde 40 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğinin de altını çizen Başkan Altunkaya “Her yıl Ortadoğu başta olmak üzere 40 ülkede yer alan Confy ve Potty marka bezleriyle Lidersan Sağlık, uluslararası standartlarda üretim kalitesi ve kapasitesiyle her gün milyonlarca müşteriye hizmet vermeye devam etmektedir. Lidersan Sağlık, 30'a yakın beyaz yakalı, 20 deneyimli mühendis ve 400'ün üzerinde mavi yakalı olmak üzere toplam 450 çalışanıyla hayata değer katıyor. Lidersan Sağlık, son teknoloji üretim tesisi ve makine ve ekipmanları ile donatılmış yeni yatırımları ile Türkiye'nin en büyük bebek bezi üreticileri arasında yer almaktadır” dedi.

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