Öğrenci meclisi üyeleri doğada buluştu

Şehitkamil Belediyesi gençlik kampı, Gazişehir Şehitkamil Öğrenci Meclis üyelerini de bir araya getirdi. Doğada gerçekleştirilen buluşmada Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç öğrencilerle koyu bir sohbet gerçekleştirdi.

20212022 eğitimöğretim yılının son Gazişehir Şehitkamil Öğrenci Meclisi Toplantısı, Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Gençlik Kampı’nda gerçekleştirildi. Mahalle muhtarları, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kısa bir süre sonra son ders zili çalacak olan uzun soluklu eğitimöğretim maratonunun değerlendirmesi yapıldı. Doğanın kalbinde gerçekleştiren Meclis Toplantısı’nın ardından ip parkuru, tırmanma duvarı ve doğa yürüyüşü etkinliklerine katılan öğrencilere eşlik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç öğrencilerle yakından ilgilendi.

Gazişehir Şehitkamil Öğrenci Meclis Üyelerini Gençlik Kampı'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç öğrencilere eğitimöğretim yılı boyunca meclis çalışmalarında yapmış oldukları çalışmalar ve faaliyetlerin planlamasında vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür etti. Başkan Fadıloğlu, Öğrenci Meclisi Toplantısı’nın ardından yaptığı değerlendirmede, “20212022 eğitimöğretim yılının son Gazişehir Şehitkamil Öğrenci Meclis Toplantısı’nı farklı bir atmosferde, Dülük Tabiat Parkı'ndaki Gençlik Kampımızda gerçekleştiriyoruz. Genç Meclis Üyelerimizi, kamp alanımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimize dönem boyunca meclis çalışmalarında yapmış oldukları çalışmalar ve faaliyetlerin planlamasında vermiş oldukları değerli katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Onların her fikri, projeleri, önerileri bizim çok kıymetli. Yoğun maratonun ardından bugün kamp faaliyetlerine katılacak olan öğrencilerimize iyi eğlenceler diliyor, programa katkı sunan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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