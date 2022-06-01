Başkan Fadıloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kariyer günlerinde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Fadıloğlu, “Gençlik, bir ülkenin geleceği ve en büyük zenginliğidir'' dedi.

GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Saka, Spor Bilimleri Fakültesi olarak toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmen, antrenör ve spor yöneticilerinin yetiştirilmesi amacı ile Gaziantep Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Prof. Dr. Saka konuşmasında şunları söyledi: “Mezun kalitemizin artırılması ve istihdamın desteklenmesi sadece üniversitemizin sunduğu destekler ve bizim verdiğimiz eğitim ile ilgili bir süreç olmayıp, paydaşlarımız ile güçlü bir iletişim ve işbirliği ile gerçekleşebilecek bir amaçtır. Bu işbirliğinin önemini daha derinden hissettiğimiz ve pandemi deneyimiziz ile ivme kazanan hızlı bir değişim süreci yaşamaktayız. Bu noktada birçok sektör geleneksel misyonlarının bir parçası olmayan faaliyetlere yönelmek zorunda kalmaktadır. Eğitim gibi, belediyecilik faaliyetleri de değişimi en fazla hisseden alanlardan bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Alt yapı belediyeciliği artık toplumsal sorumluluğu temel alan sosyal belediyeciliğe dönüşmüş olup, belediyeler imkanları ölçüsünde toplumsal hayata doğrudan ve dolaylı kaktı sağlayan eğitim, spor ve sağlık gibi sektörlere yönelik faaliyetlere önem atfetmektedirler. Bu noktada akademik faaliyetlerimizin desteklenmesi ve mezun öğrencilerimizin istihdamına yönelik olarak katkı sağlayan belediyelerimizin bu katkılarını takdir ile karşılıyor ve destekliyoruz.”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise yaptığı konuşmada öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, okumamın önemini vurguladı. Şehitkâmil Belediyesinin eğitim, spor ve sanat alanında yaptıkları çalışmalardan bahseden Başkan Fadıloğlu, “Gaziantep’in, eğitim ve sosyal hayatını yukarıya çekmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Rıdvan Fadıloğlu, “Anneler Parkının yanında yapmış olduğumuz tiyatro ve opera sahnesiyle birlikte, 24 saat açık yaklaşık 3 bin metrekarelik ders çalışılacak bir mekân yapıyoruz. Derdimiz öğrencilerimizin ders çalışacak yerler yapmak. Öğrencilerimizden gelen her projeye açığız. Belediyemizin bütün birimleriyle gençlerden gelen öneri ve görüşlerini önemsiyoruz. Yine öğrencilerimizin akademik çalışmaları başta olmak üzere diğer çalışmalarını da imkânlar dâhilinde destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediyeciliği severek yaptığını dile getiren Fadıloğlu, “Belediye başkanlığı bir meslek olarak görmüyorum. Öncelikle herkes hayatını idame ettirmek adına bir meslek sahibi olması gerekiyor. Siyaset bir geçim kaynağı olarak görülmemesi lazım. 14 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum ve halen şirketimden aldığım maaşla geçiniyorum. Hiçbir zaman bu koltuğun bana ait olmadığını bilerek oturdum. Başkanlık görevini benden sonrakine lekesiz şekilde devredebilmek asıl amacım” şeklinde konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu etkinlik sonrası GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleriyle bir araya gelerek, eğitim ve spor alanlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

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