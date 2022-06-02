Suriyeli kadına tekme atan şüpheli: Erkek sandım, pişmanım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriyeli kadına tekme atan şüpheli: Erkek sandım, pişmanım

DHA

Suriyeli kadına tekme atan şüpheli: Erkek sandım, pişmanım


Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'e (70), bankta otururken tekme atan Şakir Çakır, tutuklandı. Çakır´ın ifadesinde, vurduğu kişinin kadın olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Ben olayı kızımın kaçırılmasına yönelik olabileceğini düşünerek kendimi kaybettim. Banktaki kişiyi erkek zannettiğim için bir anlık kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim" dediği belirtildi.
Düztepe Mahallesi´nde, pazartesi günü bankta oturan Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'in çevresinde toplananlar, çocuk kaçırmaya çalıştığını ileri sürdü. Bu sırada kalabalık arasındaki bir kişi yaşlı kadına tekme attı. Saldırı anı ve kadının gözyaşı döktüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaşlı kadına tekme attığı tespit edilen 4 çocuk babası Şakir Çakır´ı gözaltına aldı. Çocuk kaçırıldığı iddiaları üzerine tekme attığını ve pişman olduğunu söyleyen Çakır, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak, karara başsavcılık itiraz edince, Çakır, yeniden gözaltına alındı.
Yapılan araştırmada; 'fuhşa teşvik' dahil 9 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Şakir Çakır, polisteki işlemlerinin ardından salı günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten yaralama´ suçundan tutuklandı.
"ERKEK SANDIM, PİŞMANIM"
Şakir Çakır ifadesinde tekme attığı kişinin kadın olduğunu bilmediğini öne sürdü. Garsonluk yapan Çakır, "4 çocuğum var. Olay günü kalabalık toplanmış ve çocuk kaçıran bir kişinin yakalandığını söylüyordu. Ben de olayın kendi kızıma yönelik bir kaçırma eylemi olduğunu düşündüm. Kendimi kaybettim ve kalabalıkta erkek sandığım kişiye yönelik kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim. Müştekinin kadın olduğunu bilmiyordum. Müşteki de ilk etapta benden şikayetçi olmamıştı. Olaydan dolayı pişmanım" dediği belirtildi.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Bu arada, Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavisi süren Leyla Muhammed'i Vali Davut Gül, kent protokolü ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ziyaret etti. Sağlık durumu iyi olan Leyla Muhammed'in, birkaç gün içerisinde taburcu edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-06-02 09:36:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mesut Acar'a 2 önemli görev
YEREL HABERLER Mesut Acar'a 2 önemli görev
Başkan Fadıloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya ...
Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Sanko Holding'e listede en fazla şirketi bulunan grup ödülü Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: ''Türkiye'nin gelişmesi için 118 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz''
YEREL HABERLER Sanko Holding'e listede en fazla şirketi bulunan grup ...
LGS’ye girecek 50 bin öğrenciye kalem seti
YEREL HABERLER LGS’ye girecek 50 bin öğrenciye kalem seti
Öğrenci meclisi üyeleri doğada buluştu
YEREL HABERLER Öğrenci meclisi üyeleri doğada buluştu
Gaziantep'teki psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenleri etkinlikte buluştu Sanko Üniversitesi Prof. Dr. Dağlı: ''Adayların tercihlerini etkileyen en önemli kişiler rehber öğretmenleridir'' Prof. Dr Yeşilyaprak: ''21. yüzyılın iş yaşamında başarılı olmak için yüksek zeka yetmiyor, duygusal zekanın da yüksek olması gerekiyor''
YEREL HABERLER Gaziantep'teki psikolojik danışmanlar ve rehber ...
İşçi servisi otomobille çarpıştı: 9 yaralı Nizip’te hatalı sollama kaza getirdi
YEREL HABERLER İşçi servisi otomobille çarpıştı: 9 yaralı Nizip’te ...
Yıldırım: ''Zamlar rekabet şansı bırakmıyor''
YEREL HABERLER Yıldırım: ''Zamlar rekabet şansı bırakmıyor''
Ev kadınları ve genç kızlar meslek sahibi oluyor
YEREL HABERLER Ev kadınları ve genç kızlar meslek sahibi oluyor
Sınav kaygısına dikkat SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden Uzm. Dr. Özcan: “Sınavlar, Hedeflerimize Ulaşabilmekte Kullandığımız Araçlardan Biridir”
YEREL HABERLER Sınav kaygısına dikkat SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden Uzm. ...
Gaziantep'te 3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri sempozyumu tamamlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri ...
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Gaziantep’te halı fabrikasında korkutan patlama
YEREL HABERLER Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır ...
Halı fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Halı fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ...
Lidersan İSO 500’de
YEREL HABERLER Lidersan İSO 500’de
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Sanayicilerimizin Enerjisini Düşürmeyelim”
YEREL HABERLER GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ...
Sabit fiyat ve israf enflasyon üretiyor
YEREL HABERLER Sabit fiyat ve israf enflasyon üretiyor
Kadooğlu Holding’in İSO 500 gururu
YEREL HABERLER Kadooğlu Holding’in İSO 500 gururu
İhtiyaç sahipleri için ''Kurbanım Kardeşim'' kampanyası
YEREL HABERLER İhtiyaç sahipleri için ''Kurbanım Kardeşim'' ...
Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ağır yaralı
Oksijen tüpü patlamasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti 5 çocuk babasının yaşam mücadelesi 5 gün sürdü
YEREL HABERLER Oksijen tüpü patlamasında ağır yaralanan işçi ...
Koçer'den 500 firma arasına giren Gaziantepli işadamlarına tebrik
YEREL HABERLER Koçer'den 500 firma arasına giren Gaziantepli ...
Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı Zanlı: “Tekme attığım için pişmanım”
YEREL HABERLER Suriyeli kadına tekme atan şahıs tutuklandı Zanlı: ...
Sanko Holding'in 4 şirketi Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesine girdi Sanko Tekstil, Çimko çimento, Süper Film Ambalaj ile Sanko Enerji, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı
YEREL HABERLER Sanko Holding'in 4 şirketi Türkiye'nin en büyük 500 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.