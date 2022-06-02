13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 53 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 53 gözaltı

DHA

13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 53 gözaltı


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yaptığı tespit edilen şebekeye yönelik polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 53 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, organize hırsızlık yapan şebekeye yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu şebeke üyelerinin 13 ilde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığını ve 3,5 milyon lira değerinde eşya çaldığını saptadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin Gaziantep ve Osmaniye'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 53 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 8 ruhsatsız tüfek, 22 cep telefonu, 100 bin TL değerinde çek, 102 bin 800 TL ile çok sayıda çalıntı ziynet eşyası ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden 7'sinin, yapılan incelemede, farklı suçlardan arandığı belirlendi. Sorgusu süren 53 şüpheli, işlemlerinin ardından 'evden hırsızlık', 'mala zarar verme', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'azmettirme' ve 'suça iştirak'ten adliyeye sevk edilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-06-02 10:31:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te sahte para çetesine operasyon: 9 tutuklama Operasyonda 37 bin 700 lira sahte para ile 2 kilo bonzai ele geçirildi Gaziantep ve Adıyaman’da sahte para çetesine operasyon
YEREL HABERLER Gaziantep’te sahte para çetesine operasyon: 9 ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Gaziantep'te 2 suçtan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 suçtan firari hükümlü yakalandı
Gaziantep kalkınmamın lokomotifi haline geldi OSB Başkanı Şimşek: "Gaziantep, kalkınmanın lokomotifi haline geldi'' ''ISO 500'deki firma sayımızı artması başarımızın tesadüf olmadığını gösteriyor''
YEREL HABERLER Gaziantep kalkınmamın lokomotifi haline geldi OSB ...
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ortapedi günleri Kemik metastazlarına multidisipliner yaklaşımlar ele alınacak
YEREL HABERLER Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ortapedi ...
Mesut Acar'a 2 önemli görev
YEREL HABERLER Mesut Acar'a 2 önemli görev
Suriyeli kadına tekme atan şüpheli: Erkek sandım, pişmanım
YEREL HABERLER Suriyeli kadına tekme atan şüpheli: Erkek sandım, ...
Başkan Fadıloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya ...
Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Sanko Holding'e listede en fazla şirketi bulunan grup ödülü Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: ''Türkiye'nin gelişmesi için 118 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz''
YEREL HABERLER Sanko Holding'e listede en fazla şirketi bulunan grup ...
LGS’ye girecek 50 bin öğrenciye kalem seti
YEREL HABERLER LGS’ye girecek 50 bin öğrenciye kalem seti
Öğrenci meclisi üyeleri doğada buluştu
YEREL HABERLER Öğrenci meclisi üyeleri doğada buluştu
Gaziantep'teki psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenleri etkinlikte buluştu Sanko Üniversitesi Prof. Dr. Dağlı: ''Adayların tercihlerini etkileyen en önemli kişiler rehber öğretmenleridir'' Prof. Dr Yeşilyaprak: ''21. yüzyılın iş yaşamında başarılı olmak için yüksek zeka yetmiyor, duygusal zekanın da yüksek olması gerekiyor''
YEREL HABERLER Gaziantep'teki psikolojik danışmanlar ve rehber ...
İşçi servisi otomobille çarpıştı: 9 yaralı Nizip’te hatalı sollama kaza getirdi
YEREL HABERLER İşçi servisi otomobille çarpıştı: 9 yaralı Nizip’te ...
Yıldırım: ''Zamlar rekabet şansı bırakmıyor''
YEREL HABERLER Yıldırım: ''Zamlar rekabet şansı bırakmıyor''
Ev kadınları ve genç kızlar meslek sahibi oluyor
YEREL HABERLER Ev kadınları ve genç kızlar meslek sahibi oluyor
Sınav kaygısına dikkat SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden Uzm. Dr. Özcan: “Sınavlar, Hedeflerimize Ulaşabilmekte Kullandığımız Araçlardan Biridir”
YEREL HABERLER Sınav kaygısına dikkat SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden Uzm. ...
Gaziantep'te 3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri sempozyumu tamamlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri ...
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Gaziantep’te halı fabrikasında korkutan patlama
YEREL HABERLER Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır ...
Halı fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Halı fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ...
Lidersan İSO 500’de
YEREL HABERLER Lidersan İSO 500’de
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Sanayicilerimizin Enerjisini Düşürmeyelim”
YEREL HABERLER GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ...
Sabit fiyat ve israf enflasyon üretiyor
YEREL HABERLER Sabit fiyat ve israf enflasyon üretiyor
Kadooğlu Holding’in İSO 500 gururu
YEREL HABERLER Kadooğlu Holding’in İSO 500 gururu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.