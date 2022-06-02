Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP ve Adıyaman'da, piyasaya sahte banknot sürmek isteyen şebeke, jandarma operasyonuyla çökertildi. 37 bin 700 liralık sahte banknot ve 2 kilo bonzai ile yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şebekenin piyasaya sahte banknot sürmek istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmasıyla tespit edilen 9 şüphelinin, Gaziantep ve Adıyaman'da kullandığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, 37 bin 700 liralık sahte banknot ve 2 kilo bonzai ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-06-02 12:11:15
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