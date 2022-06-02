Medical Park'ta tedavi oldu, bir gün sonra şampiyonluk geldi

Omuzundan sakatlanarak Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde tedavi olan Hırvat sporcu Andelo Kvesic, 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda 84 kiloda birinci olarak altın madalya kazandı.

Gaziantep’te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda sol omuzunda kas yaralanması geçiren Hırvat sporcu Andelo Kvesic, Medical Park Gaziantep Hastanesi'ne gelerek Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Gök tarafından tedavi edildi. Tedavinin ardından şampiyonaya dönen sporcu 84 kiloda birinci olarak altın madalya kazandı.



“Sporcunun tedavisini başarıyla yerine getirdik”

Sporcunun tedavisinin başarıyla yerine getirildiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Gök, “Sporcumuz müsabakalar devam ederken bir kas yaralanmasıyla bizlere başvurdu. Sol omuzunda şiddetli ağrısı vardı. Sol omuzunu kullanamıyordu. Bir gün sonra final maçının olduğundan bahsetti. Sporcunun tedavisini başarıyla yerine getirdik. Final maçına çıkmasını sağladık. Sporcunun şampiyon olduğunu öğrendik. Kendisini buradan Medical Park Gaziantep ailesi olarak tebrik ediyoruz” dedi.



“Tedavisinin ertesi günü şampiyon oldu”

Hırvatistan Karate Federasyonu Genel Sekreteri Luka Pozgaj ise, Medical Park Gaziantep Hastanesi'ne teşekkür ederek, “Sporcumuzun büyük maç öncesinde ciddi bir sakatlığı vardı. Kolunu bile kaldıramıyordu. Burada yaptığımız araştırmalar sonucu Medical Park Gaziantep Hastanesi'ni tercih ettik. Hastaneye gelince hızlı bir şekilde tanı konuldu, süreci hızlı yönettiler. Bize verilen hizmetten çok memnun kaldık. Sporcumuz bir gün sonra şampiyon oldu ve altın madalya aldı. Buradan Medical Park Gaziantep Hastanesi yönetimine ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Gök’e teşekkür ederiz” diye konuştu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, Hırvatistan Karate Federasyonu Genel Sekreteri Luka Pozgaj'a başarılarından dolayı çiçek takdim etti.

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