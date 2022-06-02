Medical Park'ta tedavi oldu, bir gün sonra şampiyonluk geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Medical Park'ta tedavi oldu, bir gün sonra şampiyonluk geldi

İHA

Medical Park'ta tedavi oldu, bir gün sonra şampiyonluk geldi

Omuzundan sakatlanarak Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde tedavi olan Hırvat sporcu Andelo Kvesic, 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda 84 kiloda birinci olarak altın madalya kazandı.
Gaziantep’te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda sol omuzunda kas yaralanması geçiren Hırvat sporcu Andelo Kvesic, Medical Park Gaziantep Hastanesi'ne gelerek Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Gök tarafından tedavi edildi. Tedavinin ardından şampiyonaya dönen sporcu 84 kiloda birinci olarak altın madalya kazandı.

“Sporcunun tedavisini başarıyla yerine getirdik”
Sporcunun tedavisinin başarıyla yerine getirildiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Gök, “Sporcumuz müsabakalar devam ederken bir kas yaralanmasıyla bizlere başvurdu. Sol omuzunda şiddetli ağrısı vardı. Sol omuzunu kullanamıyordu. Bir gün sonra final maçının olduğundan bahsetti. Sporcunun tedavisini başarıyla yerine getirdik. Final maçına çıkmasını sağladık. Sporcunun şampiyon olduğunu öğrendik. Kendisini buradan Medical Park Gaziantep ailesi olarak tebrik ediyoruz” dedi.

“Tedavisinin ertesi günü şampiyon oldu”
Hırvatistan Karate Federasyonu Genel Sekreteri Luka Pozgaj ise, Medical Park Gaziantep Hastanesi'ne teşekkür ederek, “Sporcumuzun büyük maç öncesinde ciddi bir sakatlığı vardı. Kolunu bile kaldıramıyordu. Burada yaptığımız araştırmalar sonucu Medical Park Gaziantep Hastanesi'ni tercih ettik. Hastaneye gelince hızlı bir şekilde tanı konuldu, süreci hızlı yönettiler. Bize verilen hizmetten çok memnun kaldık. Sporcumuz bir gün sonra şampiyon oldu ve altın madalya aldı. Buradan Medical Park Gaziantep Hastanesi yönetimine ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Gök’e teşekkür ederiz” diye konuştu.
Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, Hırvatistan Karate Federasyonu Genel Sekreteri Luka Pozgaj'a başarılarından dolayı çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya ...
Katil koca hakim karşısına çıktı Katilin akıl sağlığıyla ilgili rapor hazırlanacak Çocuklarının gözü önünde karısını öldüren öfkeli koca silahı CHP binasındaki ağabeyinden almış Görgü tanığı: “Silahı CHP Oğuzeli İlçe binasında ağabeyinden aldı”
YEREL HABERLER Katil koca hakim karşısına çıktı Katilin akıl ...
Gaziantep’te sahte para çetesine operasyon: 9 tutuklama Operasyonda 37 bin 700 lira sahte para ile 2 kilo bonzai ele geçirildi Gaziantep ve Adıyaman’da sahte para çetesine operasyon
YEREL HABERLER Gaziantep’te sahte para çetesine operasyon: 9 ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Gaziantep'te 2 suçtan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 suçtan firari hükümlü yakalandı
13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 53 gözaltı
YEREL HABERLER 13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan şebekeye ...
Gaziantep kalkınmamın lokomotifi haline geldi OSB Başkanı Şimşek: "Gaziantep, kalkınmanın lokomotifi haline geldi'' ''ISO 500'deki firma sayımızı artması başarımızın tesadüf olmadığını gösteriyor''
YEREL HABERLER Gaziantep kalkınmamın lokomotifi haline geldi OSB ...
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ortapedi günleri Kemik metastazlarına multidisipliner yaklaşımlar ele alınacak
YEREL HABERLER Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ortapedi ...
Mesut Acar'a 2 önemli görev
YEREL HABERLER Mesut Acar'a 2 önemli görev
Suriyeli kadına tekme atan şüpheli: Erkek sandım, pişmanım
YEREL HABERLER Suriyeli kadına tekme atan şüpheli: Erkek sandım, ...
Başkan Fadıloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya ...
Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Sanko Holding'e listede en fazla şirketi bulunan grup ödülü Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: ''Türkiye'nin gelişmesi için 118 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz''
YEREL HABERLER Sanko Holding'e listede en fazla şirketi bulunan grup ...
LGS’ye girecek 50 bin öğrenciye kalem seti
YEREL HABERLER LGS’ye girecek 50 bin öğrenciye kalem seti
Öğrenci meclisi üyeleri doğada buluştu
YEREL HABERLER Öğrenci meclisi üyeleri doğada buluştu
Gaziantep'teki psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenleri etkinlikte buluştu Sanko Üniversitesi Prof. Dr. Dağlı: ''Adayların tercihlerini etkileyen en önemli kişiler rehber öğretmenleridir'' Prof. Dr Yeşilyaprak: ''21. yüzyılın iş yaşamında başarılı olmak için yüksek zeka yetmiyor, duygusal zekanın da yüksek olması gerekiyor''
YEREL HABERLER Gaziantep'teki psikolojik danışmanlar ve rehber ...
İşçi servisi otomobille çarpıştı: 9 yaralı Nizip’te hatalı sollama kaza getirdi
YEREL HABERLER İşçi servisi otomobille çarpıştı: 9 yaralı Nizip’te ...
Yıldırım: ''Zamlar rekabet şansı bırakmıyor''
YEREL HABERLER Yıldırım: ''Zamlar rekabet şansı bırakmıyor''
Ev kadınları ve genç kızlar meslek sahibi oluyor
YEREL HABERLER Ev kadınları ve genç kızlar meslek sahibi oluyor
Sınav kaygısına dikkat SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden Uzm. Dr. Özcan: “Sınavlar, Hedeflerimize Ulaşabilmekte Kullandığımız Araçlardan Biridir”
YEREL HABERLER Sınav kaygısına dikkat SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden Uzm. ...
Gaziantep'te 3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri sempozyumu tamamlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri ...
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Gaziantep’te halı fabrikasında korkutan patlama
YEREL HABERLER Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır ...
Halı fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Halı fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.