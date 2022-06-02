Gaziantep'ten 5 ayda 4.3 milyar dolar ihracat GTO Başkanı Yıldırım: ''İhracat başarımız sekteye uğramasın''

Dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine önemli katkı sunan Gaziantep, mayıs ayında resmi tatiller sebebiyle iş günü kaybının da etkisiyle 736 milyon 763 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracat ile birlikte Gaziantep’in 2022 OcakMayıs dönemi ihracatı ise 4,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ihracat performansıyla parmak ısırtan Gaziantepli ihracatçıların bu başarısını giderek artan maliyetlerin sekteye uğratabileceğine dikkat çekti. Mayıs ayı içerisindeki resmi tatillerin de etkisiyle ihracat rakamının artış hızında gerileme olduğunu da söyleyen Başkan Yıldırım, değerlendirmesine şöyle devam etti:

“Mayıs ayında 736 milyon 763 bin dolar ihracat gerçekleştirerek 5 ayda 4,3 milyar dolar ihracata ulaşmayı başaran ihracatçı üyelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Onların bu başarılı performansı sayesinde ülke ekonomimize ve kalkınmasına çok önemli katkılar sunuyoruz. Bu katkıyı da yansıyan rakamlardan net bir şekilde anlayabiliyoruz. TÜİK verilerine göre 4 aylık OcakNisan döneminde 2.9 milyar dolarlık ithalatımıza karşılık 3.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu veriye göre İhracatımızın ithalatı karşılama oranı %126 Kısaca Gaziantep; üreten, değer katan, milletinin refahı için durmaksızın çalışan bir şehir. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için bizler de elimizden geleni yapıyor, üyelerimizin her an yanında duruyoruz. Bu nedenle önümüzdeki aylarda ihracat verilerimizi olumsuz etkileyebilecek gelişmeleri önlemek için de devletimizden destek bekliyoruz. Resmi tatiller sebebiyle iş günü kaybı yaşamamızın da etkisiyle mayıs ayı ihracatında bir gerileme gördük. Fakat esas çekincemiz giderek artan ve taşınamaz bir yük haline gelen maliyetler Son olarak elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar iş insanlarımızı gerçekten zor durumda bırakıyor. Dün de bu konu hakkında açıklamamızı yaptık. Bu maliyet artışına dur diyemezsek ihracat, üretim ve istihdam sekteye uğrayacak; artan fiyatlar gerek üreticimizi gerekse tüketicilerimizi çok zor durumda bırakacak. Biz inanıyoruz ki devletimiz bu tabloyu değiştirecek hamleleri yapacaktır. İş insanlarımız da gönül rahatlığıyla gelecek planlarını yapacak; ürettikleriyle, kattıkları değerle, çalışmalarıyla milletimize katkı sunmaya devam edecek'' diye konuştu.

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