Uluslarası farmasötik ve biyomedikal bilimler sempozyumu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) koordinatörlüğünde Uluslararası Farmasötik ve Biyomedikal Bilimler Sempozyumunun altıncısı “TheSixth International Symposium on PharmaceuticalandBiomedicalSciences (ISPBS6)” online olarak gerçekleştirildi.

GAÜN Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Gezici’nin başkanlığında gerçekleşen sempozyuma, özellikle Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanlarında liderlik yapan Dünyaca tanınmış bilim insanları katıldı. Üç gün süren sempozyumda katılımcılar, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunarak, güncel araştırmalarını ve bilimsel sonuçlarını paylaştı. Programın açılışında konuşan Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Sevgi Gezici, sempozyumun Türkiye ve yurt dışından Amerika, Japonya, İtalya, Portekiz, Brezilya, Çin, İspanya, Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Cezayir, Hindistan, Iran, Singapur başta olmak üzere yaklaşık 25 farklı ülkeden sağlık, tıp, eczacılık, biyoteknoloji, biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, gıda ve daha birçok alandan 300’e yakın bilim insanının bir araya gelmesine bilimsel bir zemin hazırladığını belirterek, kamu ve özel sektörün alan uzmanları ve temsilcilerinin de bir araya gelerek tecrübe paylaşımında bulunmalarına olanak sağladığını ifade etti.

Doç. Dr. Gezici konuşmasının devamında, Altıncı Uluslararası Farmasötik ve Biyomedikal Bilimler Sempozyumunun dünyanın seçkin üniversitelerinin, araştırma kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, araştırmacıların ve ilgili sektör temsilcilerinin destekleri ile başarıyla tamamlandığını söyledi. Doç.Dr. Gezici, “Sempozyumun onur kurulunda yer alarak destek ve katkılarını esirgemeyen Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat’a, Fitoterapi ve TıbbiAromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (FİTOTABAUM) Müdürü Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu’na, ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlara en içten teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

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