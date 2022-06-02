3 ilde 'suç örgütü' operasyonu: 10 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP merkezli 3 ilde, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı suç örgütü kurup, tehdit eden ve şantaj yapan şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından 10 şüpheli tespit edildi. Gaziantep'in Nizip ilçesi ile Antalya ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı baskınlarda şüphelilere ait adreslerde; 9 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 636 fişek, 15 şarjör, 880 paket gümrük kaçağı sigara, 199 uyuşturucu hap, 1 tarihi eser, 1 balistik yelek ile çok sayıda çek, senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ekipler ayrıca evlerin bahçelerinde dedektör ile patlayıcı araması yaptı. Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-06-02 15:00:10
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