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Büyükşehir, 0-3 yaş çocukların bedensel ve zihinsel sağlığını “Gaziantep 95” ile güçlendiriyor

İHA

Büyükşehir, 0-3 yaş çocukların bedensel ve zihinsel sağlığını “Gaziantep 95” ile güçlendiriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), erken çocukluk dönemi ihtiyaçlarını dikkate alarak 03 yaş aralığındaki bebekler için yeni oyun parkları oluşturuyor. Bebek yaştan itibaren çocuklar bu parklar aracılığıyla hem sosyalleşiyor hem de zihinsel ve bedensel sağlığını güçlendirebiliyor.
Hollanda’da Bernard Van Leer Vakfı’nın 95 cm’den kente bakış anlayışından yola çıkarak “Kent95” adı altında başlattığı küresel programdan ilham alan Büyükşehir Belediyesi, Botanik Bahçesi Sezai Karakoç Edebiyat Parkı ve Celal Doğan Parkı’nda 03 yaş için “Gaziantep95” oyun alanlarını dizayn etti.

Dünya Sağlık Örgütü, hayata geçirilen bu alanlardan faydalanabilecek üst sınırı 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun boyu olarak kararlaştırdığı 95 cm seviyesi olarak öneriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan bu parklar, doğumdan itibaren insan beyninin en hızlı gelişim gösterdiği dönem olan 3 yaş aralığındaki çocukların, gelişimleri için yalnız başına denediği fiziksel aktiviteleri güçlü bir şekilde destekliyor.

03 yaş gurubu bu alanlarında taklit yoluyla yeni davranışlar keşfedecek
Parklarda 03 yaşın gelişimi için planlanmış alanlar ve ebeveyn veya çocuğun bakımını yapan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan pek çok detay bulunuyor. Farklı bölümlerde dinlenme, eğlenme, yuvarlanma, geçme, sıralama, tırmanma, zıplama, denge, sallanma, tutunma, gibi faaliyetlere zemin hazırlanıyor. Ayrıca gölgelik ve oturma alanları sayesinde bebekler ve bakım verenler de bu parklarda sosyalleşebiliyor. Büyükşehir, 03 yaşın birbirini taklit etme yoluyla yeni davranışlar sergilemesine ön ayak olan bu parkların yenisini ise Gastronomi Parkı’na da planladı. Belediye, yeni ve eski tüm parklara park95’ler kazandırmayı planlıyor.

03 yaş için yapılan Gaziantep 95 alanları hakkında konuşan Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Botanik Bahçesi Müdürü Banu Gökçek, Bernard Van Leer Vakfı’nın 03 yaş için hazırladığı ‘Kent95’ programının 2019 yılında kendilerine ilham kaynağı olduğunu belirterek, “Kent95 küresel bir program. 03 yaşta ilk bin gününde dışarı çıkamadıklarını bizim de parklarımızın 6 yaş ve üzerine uygun olduğunu ve 03 yaş grubuna çok az yer verdiğimizi gördük. 03 yaşa özgü alanlar oluşturmadığımızı fark ettik. Bu programın kentteki eksikliğini gözlemleyerek hızlı bir şekilde parklarımızı kurguladık.” dedi.

“Saha incelemeleri, alanında uzman pedagog ve peyzaj mimarları ile yapıldı”
Botanik Bahçesi, Sezai Karakoç Edebiyat Parkı ve Celal Doğan Parkı’nda 03 yaş oyun parklarının tasarlandığına dikkati çeken Gökçek, “Saha incelemelerimiz pedagog ve peyzaj mimarları ile yapıldı. Bundan sonra yapılacak her parkın bir bölümünde de 03 yaş için dizayn edilecek bu alanlara öncelik vermeye çalışacağız. Bu alanlar sayesinde kamusal yeşil alanlarda 03 yaş, beyinsel ve fiziksel açıdan kendilerini iyileştirme, geliştirme şansına erişecek.” diye konuştu.

GBB Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından il genelinde parklar içerisinde kurulan Gaziantep 95 alanlarında 1. Bebek Şenliği yapılacak. Gaziantep nüfusuna kayıtlı 160 bine yakın 03 yaş grubu birey bulunuyor. Şenlikle ebeveynler haberdar edilerek oluşturulan alanlardan geniş kitlelerin faydalanması sağlanacak. Ayrıca şenlikte alanında uzman isimlerin katılımıyla sohbetler, oyun ve hikâye atölyeleri de bulunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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