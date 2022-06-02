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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar çöken duvarın altında kaldı: 2 ölü, 3 yaralı

İHA

Çocuklar çöken duvarın altında kaldı: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesinde fırtına nedeniyle inşaat halindeki tek katlı binanın duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan 5 çocuktan 2’si hayatını kaybederken 3 çocuk yaralandı.
Olay, Araban ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki üstü açık tek katlı binanın duvarı fırtınadan dolayı çöktü. O sırada duvarın önünde olan 5 çocuk duvarın yıkıntısının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler çevredeki vatandaşların yardımıyla göçük altında kalan Hacı Ali Günseli, (7), Mustafa Tiren (5), Vakkas Çalışkan (11), Seydi Çelik (14) ve Muhammed Mustafa Günseli'yi (11) yıkıntıların arasından çıkardı.

Hastanede can verdiler
Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı çocuk, ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hacı Ali Günseli, (7) ve Mustafa Tiren (5) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumunun ağırlaşması üzerine yaralı çocuk Vakkas Çalışkan, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayın ardından Hisar Mahallesi'ne giden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ise vatandaşlardan bilgi aldı. Mahalledeki incelemelerin ardından Araban Devlet Hastanesine geçen Başkan Doğru ile Kaymakam Sevgili, çocukları vefat eden ve yaralanan ailelerle ilgilenerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali sosyal medyadan uyardı
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Şiddetli toz fırtınasının kent genelinde devam ettiğini aktaran Vali Gül, "Araban ilçemizde vefat eden iki çocuğumuza Allah'tan rahmet, yaralı iki çocuğumuza acil şifalar diliyorum. Üzücü olayların olmaması için lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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