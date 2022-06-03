Kum fırtınası sağlığı olumsuz etkiliyor

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Yeliz Karakan , yurdu etkisi altına alan toz fırtınasının insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekerek, özellikle astım, KOAH gibi nefes darlığıyla ilişkili hastalığı olanlara gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakan, toz fırtınasının insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, gerekli olmadığı sürece dışarıya çıkılmaması önerisinde bulundu. Dr. Karakan, ''Tozlar, bazı hastalıklar için neden bazı hastalıklar için de tetikleyici olabiliyor. Havada asılı olan partikül haldeki tozlar özellikle üst solunum yolları hassasiyeti bulunanlarda olumsuz etkiler oluşturuyor. Burundan ve ağız yoluyla vücuda giren partiküller, akciğerlere gidip ciddi anlamda nefes darlığı, hırıltılı solunuma neden oluyor. Bu hava şartlarında astım, kronik bronşit gibi akciğer hastalığı olanların rahatsızlığı kötüleşirken hastaneye ve acile başvurular artabiliyor. Özellikle yaşlı ve çocuklar bu durumdan daha çok etkileniyor. Çoğu bireyde ise bu durumlarda halsizlik, kırgınlık, solunum sıkıntısı ve baş ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle bu hava olaylarının yaşandığı dönemlerde özellikle solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanlarla yaşlı ve çocuklar mümkün olduğunca evde kalmalı, dışarı çıkılacaksa mutlaka maske kullanılmalıdır. Evde kalındığı sürece ise pencere ve kapılar açılmamalıdır'' dedi

Astım, KOAH gibi kronik hastalar dikkat

Dr. Karakan, kronik hastalığı olanlar, astım, KOAH gibi özellikle nefes darlığıyla ilişkili hastalığı olanlar, kalp ve alerjik hastalığı olanların şikayetlerinin artması durumunda, geç kalmadan mutlaka bir uzmana başvurmaları gerektiğini kaydetti. Kum fırtınasında insan sağlığının olumsuz yönde etkilendiğini hatırlatan Dr. Karakan, özellikle astım, KOAH gibi nefes darlığıyla ilişkili hastalığı olanlara gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Karakan, ''Tozlar, bazı hastalıklar için neden bazı hastalıklar için de tetikleyici olabiliyor. Havada asılı olan partikül haldeki tozlar özellikle üst solunum yolları hassasiyeti bulunanlarda olumsuz etkiler oluşturuyor. Burundan ve ağız yoluyla vücuda giren partiküller, akciğerlere gidip ciddi anlamda nefes darlığı, hırıltılı solunuma neden oluyor. Bu hava şartlarında astım, kronik bronşit gibi akciğer hastalığı olanların rahatsızlığı kötüleşirken hastaneye ve acile başvurular artabiliyor. Özellikle yaşlı ve çocuklar bu durumdan daha çok etkileniyor. Çoğu bireyde ise bu durumlarda halsizlik, kırgınlık, solunum sıkıntısı ve baş ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle bu hava olaylarının yaşandığı dönemlerde özellikle solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanlarla yaşlı ve çocuklar mümkün olduğunca evde kalmalı, dışarı çıkılacaksa mutlaka maske kullanılmalıdır. Evde kalındığı sürece ise pencere ve kapılar açılmamalıdır'' diye konuştu.

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