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Çöken duvarın altına kalan Haci Ali toprağa verildi, okul arkadaşları mezarı başında dua etti

DHA

Çöken duvarın altına kalan Haci Ali toprağa verildi, okul arkadaşları mezarı başında dua etti


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, şiddetli fırtına sırasında inşaat halindeki evin çöken duvarının altında kalıp yaşamını yitiren 2 çocuktan Haci Ali Günseli (7) son yolculuğuna uğurlandı. Sınıf arkadaşları, dersten çıktıktan sonra Hacı Ali'nin mezarı başına gelerek dua etti.
İlçenin Hisar Mahallesi´nde dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki bir evin duvarı çöktü. Bu sırada oyun oynayan 5 çocuk, çöken duvarın altında kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla Hacı Ali Günseli (7), Mustafa Tiren (5), Vakkas Çalışkan (11), Seydi Çelik (14) ve Muhammed Mustafa Günseli, (11) göçük altından çıkarıldı. Araban Devlet Hastanesi´ne kaldırılan çocuklardan Hacı Ali Günseli ve Mustafa Tiren, kurtarılamadı.
Yaralı 3 çocuğun hastanedeki tedavisi devam ederken, Haci Ali Günseli sabah saatlerinde Hisar Mahallesi´ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Haci Ali´nin okul arkadaşları cenazeye katılamadığı için okul çıkışı mezarlığa gelerek arkadaşlarının mezarı başında dua etti. Bazı arkadaşları ise olayın gerçekleştiği yerde toplandı.
Mustafa Tiren´in yurt dışında olan babasının beklendiği, cenazesinin ikindide defnedileceği bildirildi.FOTOĞTAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-06-03 12:04:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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