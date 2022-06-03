Döviz bürosunda yanlışlıkla fazladan bin euro verilen müşteri, parayı geri getirdi İHA’nın haberi ses getirdi, bin euro geri geldi Döviz bürosu yetkilisi: "İnsanlık ölmemiş gerçekten"

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Gaziantep'teki bir döviz bürosunda, çalışanın yanlışlıkla bin euro fazladan verdiği Mehmet Çulcu, fazladan verilen bin euroyu geri getirdi. Paranın fazladan verildiğini haberlerden öğrendiğini söyleyen Çulcu, bu hareketiyle insanlık ölmemiş dedirtti.

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