3 ilde suç örgütüne operasyonda 5 tutuklama



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı suç örgütü kurup, tehdit eden ve şantaj yapan şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından 10 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 2 Haziran'da Gaziantep'in Nizip ilçesi ile Antalya ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi; 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol olmak üzere 5 şüpheli de serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-06-04 13:08:18



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