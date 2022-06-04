Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesine operasyonda 28 tutuklama

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP merkezli 13 ilde hırsızlık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 54 şüpheliden 28´i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tespit edilen hırsızlık şebekesine yönelik 13 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, `evden hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali, azmettirme ve suça iştirak´ suçlarını işlediği iddia edilen 53 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 28´i tutuklandı, 25´i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1´inin ise sağlık sorunu dolayısıyla hastanede olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında aranan 17 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-06-04 16:29:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.