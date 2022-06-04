Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesine operasyonda 28 tutuklama

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP merkezli 13 ilde hırsızlık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 54 şüpheliden 28´i tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tespit edilen hırsızlık şebekesine yönelik 13 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, `evden hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali, azmettirme ve suça iştirak´ suçlarını işlediği iddia edilen 53 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 28´i tutuklandı, 25´i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1´inin ise sağlık sorunu dolayısıyla hastanede olduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında aranan 17 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-06-04 16:29:44
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