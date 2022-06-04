Sanko okulları öğrencilerinden sanatsal dönüşüm

Gaziantep SANKO Okulları öğrencileri, pandemi döneminde kendilerini COVID19’dan koruyan şeffaf pleksi kabinleri, “umut” projesiyle birer sanat eserine dönüştürdü.

Öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde hazırladıkları “Umut” temalı geri dönüşüm ve sanat çalışmalarını arkadaşları ve kamuoyuyla paylaştı. SANKO Okulları’nda, COVİD19 sürecinde hastalığın yayılımını engellemek amacıyla sınıf sıralarına, yemekhane masalarına ve atölyelere monte edilen pleksi kabinler normalleşme süreciyle beraber kaldırdı. Kaldırılan kabinler adeta bir tualmişçesine kullanılarak öğrencilerin ellerinde sanatsal anlamda değerlendirildi. İlkokul ve ortaokul öğrencileri pleksiler üzerine akrilik boyalar ile umudu resmederek “Geleceğe Coşkuyla Bakış”, “Pandemi Sonrası Mutluluk”, “Maskelerin Kalmasıyla Görülen Gülen Yüzler” ve “Gelecekten Beklendikleri Umutlar” gibi birbirinden güzel mesajlar verdi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı pandemi döneminde uzaktan ya da yüz yüze ortamda öğrencilere en kaliteli eğitimi verebilmek için gerekeni yaptıklarını söyledi. O dönemde önceliğin öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların sağlığı olduğunu kaydeden Asyalı, “Bu nedenle, teması düşürmek için okulda öğrencilerin bir arada bulundukları tüm mekanları pleksi kabinlerle donatmıştık. Salgının azalmasıyla birlikte, okulda kullandığımız pleksi kabinleri çöpe atmak yerine, onları sanatla tekrar geri dönüştürmek istedik ve ortaya umut dolu bir proje çıktı” dedi.

“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının altına imza atmış ‘Global Schools’ programının üyesi bir okul olarak, öğrencilerimizin çevre alanında farkındalıklarını artırdıkları bu önemli projeye imza atmak bizleri çok mutlu etti” diyen Asyalı, sözlerini şöyle tamamladı:

''COVİD19 sürecinde hep birlikte adeta ipek böceği gibi kozadaydık. Sürecin sona ermesi ve yasakların bitmesiyle birlikte kozamızdan rengarenk bir kelebek gibi çıkarak tekrar eski günlerdeki gibi geleceğe ‘UMUT’ ile kanat açtık. Kıymetli öğrencilerimizin resimlerindeki yetkinliği, umudu ve canlılığı görmek bizleri çok mutlu etti. ‘UMUT’ projesine pleksi tualler üzerinde resimler yaparak katkı saplayan tüm öğrencilerimize ve projeyi hayata geçiren değerli öğretmenlerimizi çok teşekkür ederim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.