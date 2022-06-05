Gaziantep Kolej Vakfı’nda münazara heyecanı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu’nda gelenekselleşen ve Türkçe zümresi tarafından düzenlenen Münazara Turnuvası’nda final heyecanı yaşandı. Heyecan içerisinde geçen turnuvayı "Okuma alışkanlığı ailede kazanılır" tezini savunan ekip kazandı.

20212022 eğitim ve öğretim yılı sonu etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Geleneksel Münazara Şampiyonasına katılan öğrenciler konular hakkında ki fikirlerini savunarak yarışmayı kazanmak için yüksek performans sergiledi.

Yarışma hakkında bilgiler veren GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, “Öğrencilerin düşüncelerini özgürce dile getirebilen, saygı çerçevesinde tartışabilen, problem çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmek amacıyla düzenlediğimiz geleneksel münazara şampiyonası finalle sona erdi. Münazara finali okulumuzun 7/A ve 7/D sınıfları arasında gerçekleştirildi. Turnuvada okuma alışkanlığının kazanılması konusuna dikkat çekilerek öğrencilerde farkındalık oluşturmak amaçlandı. Öğrencilerimizin bilişsel becerilerini ve öz güvenlerini geliştiren bu münazarada 7/A sınıfını temsil eden öğrencilerimiz Zeynep Ada Yurtyapan, Defne Teymur,Belinay Yıldırım, Egehan Özkeleş, 7/D sınıfını temsil eden öğrencilerimiz Efecan Kesmezoğlu, Beril Yıldırır, Ada Binici ve Zümranur Osanmaz düşüncelerini dile getirmek amacıyla karşı karşıya geldi. Münazarayı ‘Okuma alışkanlığı ailede kazanılır’ tezini savunarak kazanan 7/A sınıfı öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Gaziantep Kolej Vakfı olarak düşüncelerini özgürce dile getirebilen, saygı çerçevesinde tartışabilen, problem çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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