

TIR lastiği ve jantla çalışarak güreşte derece yaptılarKadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardımcı olan ve kalan zamanlarında evin bahçesinde TIR lastiği ve jant ile antrenman yaparak hazırlanan 12'nci sınıf öğrencisi Mahmut Teyfik Akaslan (17) 70 kiloda, 10'uncu sınıf öğrencisi Ferhat Kaya (15) ise 55 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu.

İslahiye'nin Beyler Mahallesi'nde aynı sokakta oturan hayvancılıkla uğraşan ailelerine destek olan 12'nci sınıf öğrencisi Mahmut Teyfik Akaslan ile 10'uncu sınıf öğrencisi Ferhat Kaya 7 yıl önce birlikte başladıkları güreş sporunda 4 yıl önce okullarında yapılan yetenek taraması sonrasında İslahiye Gençlik Merkezi'nde güreş kursu almaya başladı. Okuldan kalan zamanlarında hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardım eden Akaslan ve Kaya, evlerinin bahçesinde TIR Lastiği, TIR jantı ile antrenman yaparak, kendilerini geliştirdi. Gençlik Merkezi'nde görevli güreş antrenörü Aziz Balta, iki arkadaş olan Mahmut Teyfik Akaslan ile Ferhat Kaya'nın başarısını görünce aileleriyle görüşüp lisanslarını çıkrattı.Güreş hocasıyla salonda ve çim alanda çalışmaya başlayan Mahmut Teyfik Akaslan ile Ferhat Kaya, Kahramanmaraş'ta 3 ve 4 Haziran'da yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi Türkiye birinciliği müsabakalarına katıldılar.

Zor şartlarda ve kısıklı imkanlarla meydanlara çıkan Mahmut Teyfik Akaslan 70 kiloda 1 mağlubiyet, 4 galibiyet alarak Türkiye 3'üncüsü oldu. 55 kiloda çimlere çıkan Ferhat Kaya ise,1 mağlubiyet, 4 galibiyet alarak Türkiye 3'üncülüğünü aldı.

'HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'

'Hayalim Başpehlivan Halil Hopur gibi olmaktır' diyen Mahmut Teyfik Akaslan,"Okullar arası yapılan Türkiye Şampiyonasında üçüncü oldum. Hocamla 4 yıldır beraber ve ekip halinde çalışıyoruz. Güreş sporunu çok seviyorum.11 yaşında başladığım güreşte 4 yıldır lisanslı güreşçiyim. Okul dışında kalan zamanlarımızda arkadaşımın evinde babası TIR şöforü olduğu için TIR'ın lastiği, jantı ile birlikte antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandık. Güreşçi Halil Hopur'u örnek alırken hedefim dünya şampiyonu olarak Türk Bayrağını göklere çektirmektir." dedi.

"Lisanslı güreşçi olduktan sonra ailemin de desteğini alarak güreşi severek yapıyorum" diyen Ferhat Kaya da "Kahramanmaraş'ta yapılan Okullararası Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncülük başarısı elde ettiğim için mutluyum. Güreşi severek yapıyorum. Rıza Kayaalp gibi Dünya Şampiyonu olmak istiyorum. İlk başta ailem karşı çıksa da daha sonra destek vererek yanımda oldular. Şampiyonaya arkadaşımla hazırlandım, madalya ile döndüğüm için de mutluyum" diye konuştu.

'KISITLI İMKANLARLA KATILDIK'

İslahiye Gençlik Spor Müdürlüğü Güreş Antrenörü Aziz Bolat, Kaya ve Akaslan'ın hırslı ve yetenekli birer sporcu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Gaziantep'te yapılan il müsabakalarında elde ettiğimiz başarıyla Kahramanmaraşta yapılan Okullar Arası Karakucak Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Kısıtlı imkanlarla katıldığımız Türkiye Şampiyonasında birlikte çalışan ve arkadaş olan Akaslan ve Kaya üçüncülük elde etti. İslahiye'ye ilk defa karakucak güreşinde böylesi bir başarı ile dönmenin sevincini yaşıyoruz. Daha çok şampiyonaya katılarak daha çok madalya ile dönmeyi istiyoruz. Güreşçi çocuklarımıza sahip çıkılması halinde İslahiye'de Dünya Şampiyonu yetişeceğine inanıyorum: Bu süreçte bizi destekleyen Belediye Başkanı Kemal Vural'a sporcularım adına teşekkür ediyorum."

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2022-06-05 13:52:10



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