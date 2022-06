Tahmazoğlu’ndan LGS sınavına giren öğrencilere kumanya sürprizi

Her zaman öğrencilerin yanında olan Şahinbey Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde 21 bin 500 öğrencinin sıralarına içerisinde su, kek ve meyve suyunun olduğu paketler dağıtarak onlara sürpriz yaptı.

Eğitime ve öğrencilere verdiği desteklerle her zaman onların yanında olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı’nda da onları yalnız bırakmadı. Sınav öncesinde Şahinbey Belediyesi çalışanları tarafından 21 bin 500 öğrencinin masalarına içerisinde su, kek ve meyve suyunun olduğu paketler bırakılırken, Başkan Mehmet Tahmazoğlu’da öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Gençlerimiz bizim için çok değerli

LGS sınavı öncesinde öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek onların sınav heyecanına ortak olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için çok önemli. Onlar bu ülkenin geleceği. LGS sınavı öncesinde onların heyecanına ortak olduk. Sınav öncesinde masalarına içerisinde su, kek ve meyve suyunun olduğu paketler dağıttık. Sınav esnasında gürültüden rahatsız olmamaları için zabıta ekiplerimiz sınav bitene kadar okul çevrelerinde bulunarak gürültü yapanları uyardı. İnşallah tüm gençlerimiz istedikleri okulları kazanarak başarılarını sürdürürler” dedi.

Zabıta görev başındaydı

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri LGS sınavının yapıldığı okulların çevrelerinde görev alarak gürültü yapılarak öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına izin vermediler. Gürültü yapan vatandaşları uyaran Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri sınav bitene kadar öğrencilerin yanında oldular.

“Başkanımıza teşekkür ederiz”

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız her zaman bizlerin yanında oldu. Eğitime verdiği destekler sayesinde bir çok alanda başarıyı yakalama imkanına sahip olduk. LGS sınavında da masalarımıza geldiğimizde başkanımızın bizlere sürprizi ile karşılaştık. İçerisinde su, kek ve meyve suyunun bulunduğu paketler dağıtılmıştı. Çok ince bir davranışta bulundu. Şahinbey Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

