ALG Spor finalde ALG Spor, Beşiktaş'ı eleyerek Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde finale yükseldi

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Lig'i yarı final rövanş maçında konuk ettiği Beşiktaş'ı 21 mağlup etti. Bu sonuçla rakibine toplamda 41'lik üstünlük sağlayan Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde finale yükseldi.

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Lig'i yarı final rövanş maçında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı konuk etti. Gaziantep Batur Sahası'nda oynanan maça hızlı başlayan Gaziantep ALG Spor, 17. dakikada Ebru Topçu ile 10 öne geçti. ALG Spor, ikinci yarıda 63. dakikada Mariem'in attığı golle farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş ise maçın 88. dakikasında bulduğu golle skoru 21 yaparak karşılaşmayı galip bitirdi.



ALG Spor Beşiktaş'a 41'lik üstünlük sağlayarak finale yükseldi

Yarı final ilk maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 20 mağlup eden Gaziantep ALG Spor, rövanş maçında konuk ettiği rakibini bu sefer de 21'lik skorla mağlup ederek Siyahbeyazlı kadın futbolculara toplamda 41'lik üstünlük sağladı. ALG Spor, bu sonuçla Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde finale yükseldi.

ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi finalinde FenerbahçeFatih Karagümrük eşleşmesinin galibi ile şampiyonluk maçına çıkacak.

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