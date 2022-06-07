Yanan ahırdaki 20 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde yangın çıkan ahır, kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 20 küçükbaş hayvan ise kurtarıldı.
İslahiye ilçesi Altınüzüm Mahallesi´nde bugün öğle saatlerinde evin bahçesinde yakılan ateşte süt kaynatılırken esen rüzgarla birlikte kıvılcımlar yan taraftaki ahıra sıçradı. Alevler kısa sürede ahşap ahırı sardı. Aile, komşularının da yardımıyla ahırdaki 20 küçükbaş hayvanı dışarı çıkardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ahır kullanılamaz hale geldi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2022-06-07 16:39:41
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