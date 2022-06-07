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Fedakâr anne, 2 bin emzikle oluşturduğu ağaç ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor

DHA

Fedakâr anne, 2 bin emzikle oluşturduğu ağaç ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor


Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Asya Akkaya (42), epilepsi ve SP hastası 12 yaşındaki oğlu Yusuf Barış Akkaya´nın kullandığı 2 bin emzikle oluşturduğu 'ağaç' ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için ikinci başvuruya hazırlanıyor. 
Nurdağı Bahçelievler Mahallesi´nde oturan 3 çocuk annesi Asya Akkaya, hayatını 2010 yılında dünyaya gelen ve doğuştan beyin felci, epilepsi ve mikrosefali hastası küçük oğlu Yusuf Barış´a adadı. Fedakar anne, yatağa bağlı olarak yaşamını sürdüren oğlunun kullandığı yaklaşık 2 bin emzik ve kişisel tüm eşyalarını biriktirdi. Asya Akkaya, oğlunun ilk kullandığı emzik de dahil olmak üzere 12 yıldır sakladığı emziklerle bir ağaç oluşturdu. Oğlu adına oluşturduğu emzikli ağacın Guinness rekorlarına girmesi için başvuruda bulundu.
'OĞLUMU BU SÜREÇTE HİÇ YALNIZ BIRAKMADIM'
12 yıl önce ilk emziği ağaca asan Asya Akkaya, bu zorlu süreçte oğlunu hiç yalnız bırakmadığını ve onun iyileşmesi için sürekli gayret gösterdiğini söyledi. Oğlunun özel bir çocuk olduğunu ve ona gösterdiği ilgi ile ellerini tutmaya başladığını belirten Akkaya, "Oğlumun hastalığıyla birlikte yeni bir umut yeni bir sürece girmiştik, bir anne olarak bunu anlatması tarifsiz bir şeydi. Artık onu hayata hazırlamak oldu amacımız. Bu süreç çok zordu aslında ama biz bunu Yusuf Barış'la başardık. Zaman içerisinde ellerini tutamazken, tutmaya başladı. Bu süreçte ve geldiğimiz noktada asla yılmadık. Ben onu bir an olsun bırakmadım, birlikte başaracaktık. Yusuf Barış özel bir çocuktu, özel çocuk olduğu için onunla bire bir ilgilenirken, ona ait olan veya olacak hiçbir şeyi atmamam gerektiğini düşündüm" diye konuştu.
'GUİNNES REKORLAR KİTABINA BAŞVURDUM KABUL GÖRMEDİ YENİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIM'
Akkaya, oğlunun rahatsızlığı dolayısıyla halen emzik kullandığını ve biriken emziklerle böyle bir çalışma yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduğunu ancak çalışmanın kabul görmemesi nedeniyle yeni girişimlerde bulunacağını söyledi. Biriken emziklerle yaptığı ağacın yanında bir de çocuğunun doğduğu günden bu yana duygularını yansıttığı bir kitap yazdığını ve kitabına da çocuğu Yusuf Barış'ın ismini verdiğni anlatan anne Akkaya şunları söyledi:
"Emzikler de bu düşünceden doğdu. Kullandığı emzikleri biriktirmeye başladım. Ciddi manada emzik birikince bunlardan bir ağaç oluşturmalıyım diyerek yola çıktım. Ağacımızı bulup bir saksıya yerleştirdikten sonra emzikleri tek tek yerleştirmeye başladım.12 yılda 2 binden fazla emzik birikmiş oldu. Ağacımıza asamadığımız emzikleri atmadan bir kap içerisinde saklamaya devam ediyorum. Yusuf Barışın doğumuyla birlikte içime sığdıramadığım, ailem yanımda olmasına rağmen anlatmadığım duygularımı yazarak bir kitapta toplamaya karar verdim. Benim en kıymetlim Yusuf Barış olduğu için kitabımızın adını da kıymetlim koydum. Emzikli ağacımızı bu hale getirdikten sonra Guinness Rekorlar Kitabı'na taşımak amacıyla girişimlerde bulunarak fotoğraflarını İngiltere´ye gönderdim. İngiltere´de emzikli ağacımız çok beğenilmesine rağmen, 'kırılamayabilir bir rekor olmadığı için kabul edemeyiz' denildi. Yeniden girişimlerde bulunmak için hazırlıklar yapıyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2022-06-07 18:38:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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