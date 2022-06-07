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Sanko Üniversitesinde Diyetisyenler Günü kutlandı

İHA

SANKO Üniversitesi'nde, Diyetisyenler Günü çerçevesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde görev yapan akademik personele gül hediye edildi.

Sanko Üniversitesinde Diyetisyenler Günü kutlandı

SANKO Üniversitesi’nde, Diyetisyenler Günü çerçevesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde görev yapan akademik personele gül hediye edildi.
Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, geleceğin diyetisyenlerini yetiştirmek için gösterdikleri yoğun çabadan dolayı akademisyenlere teşekkür ederek, 6 Haziran Diyetisyenler Günü’nü kutladı. Rektör Prof. Dr. Dağlı ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu Beslenme ve Diyetetik Bölümünde görev yapan akademik personeli ziyaret ederek, bu özel günde birlikte olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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