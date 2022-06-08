Lise öğrencileri üniversite gezisinde

20212022 eğitim öğretim yılından birçok akademik başarıya imza atan Gaziantep Özel Okulları öğrencileri, geleneksel üniversite gezilerini sürdürerek gelecekte gitmeyi planladıkları üniversiteleri yakından tanımı şansı yakaladı. İstanbul ve Ankara’da bulunan birçok üniversiteyi ziyaret eden öğrenciler merak ettikleri konularla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen üniversite gezilerine bu yıl da Ankara ve İstanbul'da bulunan üniversiteleri ziyaret ederek inceleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları on birinci sınıf öğrencileri, gelecekte gitmeyi planladıkları üniversiteleri ve bölümleri yakından tanıma fırsatı buldu. Üniversite gezilerini önemsediklerini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri 11. sınıf öğrencilerine yönelik geleneksel üniversite gezisini bu yılda gerçekleştirdik. Gezide İstanbul'daki Bilgi, Yıldız Teknik, Bahçeşehir, Koç, Acıbadem, Marmara, Sabancı, Okan, Özyeğin; Ankara'daki Hacettepe, Ankara ve Bilkent gibi seçkin üniversiteler ziyaret edildi” dedi.

GKV’li mezunlar üniversitelerini anlattı

Geleneksel üniversite gezilerinde önceki dönem Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları mezunlarının rehberlik yaptığını da sözlerine ekleyen Tiryaki “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri mezunlarının da ev sahipliği yaptığı gezide bir çok akademisyen tarafından üniversite ve bölüm bilgilendirmeleri yapıldı. Öğrencilerimizin kariyer planlamalarına yeni değerler katan mezun öğrencilerimizin işbirliği ve misafirperverliği gurur verici oldu. Türkiye’nin dört bir yanında üniversite eğitimine devam eden mezun öğrencilerimizin kampüs gezilerine eşlik etmeleri ve deneyimlerini aktarmaları adeta kampüs içinde kariyer günlerinin devamını yaşattı. 22 mezun öğrencimizin başarı hikayesini kendi fakültelerinde anlatmaları öğrencilerimizin motivasyon düzeyini arttırdı. Üniversite gezilerinin yanı sıra tarihi ve kültürel miraslarımızı da ziyaret etme fırsatı bulan öğrencilerimiz Ankara'da Atamızın huzuruna çıkmaktan da büyük gurur ve mutluluk duydular. Üniversiteleri yakından tanıyarak öğrencilere sundukları imkanları daha iyi kavrayabilmeleri için önümüzdeki süreçlerde de öğrencilerimizle bu tür etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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